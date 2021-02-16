تعليم شرق خان يونس يستقبل وفدًا من وزارة التعليم لمتابعة الامتحانات

خان يونس- الرأي

استقبل مدير التربية والتعليم - شرق خان يونس أ. سعيد قديح وفدًا من وزارة التربية والتعليم، وضم الوفد؛ مدير دائرة الإدارات التربوية أ. عدلة عايش، ورئيس قسم الإدارات التربوية بالوزارة د. أحمد لافي، بحضور مدير الدائرة الإدارية أ.منار أبو خاطر، ومدير الدائرة الفنية أ. فاطمة الخالدي، ورئيس قسم الإدارات التربوية بالمديرية أ.خالد أبو دقة، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. عبد القادر أبو فسيفس.

وخلال اللقاء رحب قديح بوفد الوزارة، معربًا عن ارتياحه من هذه الزيارة التي تأتي في إطار متابعة انتظام العمل في مدارس المديرية وذلك تزامنًا مع انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.