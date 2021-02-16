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بسبب المنخفض... تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس

16 شباط / فبراير 2021 04:29

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم بغزة، عن تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس بسبب الظروف الجوية المتوقع تأثيرها على المنطقة هذا المساء.

وذكرت في بيان لها أنه تقرر تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس (18,17) فبراير 2021 في المدارس ورياض الأطفال, على أن يعود طلبة الصفوف (5-11) لاستكمال الامتحانات يومي السبت والأحد القادمين. 

وأكدت أنه سيؤجل امتحان يوم الأربعاء إلى يوم السبت "الموافق 20 فبراير" وامتحان يوم الخميس إلى يوم الأحد "الموافق 21 فبراير".

وأشارت الوزارة إلى أن عودة جميع الطلبة لبدء الفصل الدراسي الثاني ستكون يوم السبت الموافق 27 فبراير 2021 كما هو مقرر مسبقًا.

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