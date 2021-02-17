أول سيارة طيران فى العالم بارتفاع 10000 قدم تحصل على رخصتها

منحت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) الموافقة على مركبة أرض-جو هجينة يمكنها التحليق بسرعة 100 ميل في الساعة مع ارتفاع 10000 قدم، وكذلك السير على الأرض، فحصلت شركة Terrafugia Transition على شهادة صلاحية الطائرات الخاصة الخفيفة للطيران، مما يمنحها الضوء الأخضر للإقلاع.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتوفر الآن إصدار خاص بالطيران فقط للطيارين ومدارس الطيران، لكن السيارة تحتاج إلى عام آخر قبل أن تصبح مكوناتها قانونية في الشوارع، حيث إنها لا تزال بحاجة إلى تلبية معايير السلامة على الطرق.



سيتمكن السائقون في النهاية من التحول من الطيران إلى القيادة في أقل من دقيقة، والإقلاع والهبوط في المطارات الصغيرة أو الطريق السريع.



وتأمل Terrafugia في الحصول على الإنتاج والموافقات على السيارة الهجينة ذات المقعدين كاملة لعام 2022، لكن المهتمين بتجربتها سيحتاجون إلى رخصة قيادة وشهادة طيار.





كانت Terrafugia المملوكة للصين متفائلة منذ البداية بشأن تسليم "طائرة صالحة للطرق"، وهي طائرة صغيرة ذات أجنحة قابلة للسحب يمكنها القيادة على الطرق والنزول في السماء المفتوحة، حتى أنها وعدت من قبل أن يكون الانتقال للبيع قبل ذلك بسنوات، وهو الأمر الذى لم يتحقق.



لكن كيفن كولبورن، المدير العام لشركة Terrafugia، أشاد بجهود فريقه خلال عام الوباء الصعب، حيث قال كولبيرن: "ظل فريقنا مركزًا، وحسّن نظام الجودة لدينا، وأكمل الجوانب الحاسمة للتصميم، وصنع السيارة، وأكمل 80 يومًا من اختبار الطيران، وسلم 150 وثيقة فنية واجتاز بنجاح تدقيق إدارة الطيران الفيدرالية".



تعمل السيارة الطائرة بمحرك Rotax 912iS Sport الذي يعمل بالوقود بقوة 100 حصان، وتتميز Transition بسرعة طيران قصوى تبلغ 100 ميل في الساعة ومدى يبلغ حوالي 400 ميل، مع ارتفاع 10000 قدم.



يمكن تشغيل محرك الطائرة إما على البنزين أو وقود الطائرات 100 لتر، بينما يتم تشغيل السيارة بواسطة محرك كهربائي هجين.



تزن السيارة حوالي 1300 رطل ولها معدات هبوط ثابتة وجناحين بعرض 27 قدمًا، وتطوى الأجنحة بالفعل للسماح بالتخزين السهل في مرآب لسيارة واحدة.

