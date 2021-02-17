ليفربول يتخلص من كبوته المحلية بثنائية في شباك لايبزغ ويقترب من دور الثمانية الأوروبي

واصل نجم كرة القدم المصري الدولي محمد صلاح سطوعه مع ليفربول الإنكليزي وممارسة هوايته في هز الشباك ليقود فريقه إلى فوز ثمين 2/ صفر على لايبزغ الألماني اليوم الثلاثاء في ذهاب الدور الثاني (دور الستة عشر) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقطع ليفربول خطوة هائلة على طريق التأهل للدور التالي (دور الثمانية) في البطولة حيث سهلت مباراة اليوم من مهمة الفريق في لقاء الإياب.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ، ولكن ليفربول انتفض في الشوط الثاني وحقق الفوز بهدفين سجلهما صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني في الدقيقتين 53 و58.

ونقلت مباراة اليوم بين لايبزغ وليفربول الفائز بلقب البطولة في 2019 إلى بودابست بسبب عدم سماح السلطات الألمانية لفريق ليفربول بالدخول إلى ألمانيا في ظل القيود المفروضة بسبب الجائحة.

وحقق ليفربول الفوز في مباراة اليوم بعد ثلاث هزائم متتالية في الدوري الإنكليزي حيث كان طموح ليفربول هو استعادة اتزانه في الموسم الحالي من خلال هذه المواجهة التي تفوق فيها على لايبزغ المستقر فنيا بقيادة مديره الفني جوليان ناجلسمان.

وأبعدت الهزائم الثلاثة ليفربول عن دائرة المنافسة على اللقب في الدوري الإنكليزي هذا الموسم رغم أنه بدأ الموسم كمرشح قوي للدفاع عن اللقب الذي استعاده في الموسم الماضي بعد غياب عن منصة التتويج لمدة 30 عاما.

وألقت الإصابات في صفوف ليفربول، ومنها إصابة فيرغيل فان دايك وجو غوميز وجويل ماتيب، بظلالها على مسيرة الفريق في الموسم الحالي.