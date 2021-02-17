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"النيابة": توصيات بإضافة القنابيات الصناعية على جدول المخدرات وتجريمها

17 شباط / فبراير 2021 10:41

"النيابة": توصيات بإضافة القنابيات الصناعية على جدول المخدرات وتجريمها

غزة- الرأي

خلصت ورشة العمل التي ترأسها المكتب الفني بالنيابة العامة، مع إدارة المعمل الجنائي بوزارة العدل، ووزارة الصحة، وإدارة مكافحة المخدرات، إلى إضافة القنابيات الصناعية على جدول المخدرات بصورة عامة وتجريم الحيازة المجرّدة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وإدراج كافة التفاصيل عن ماهية المواد النخدرة في لائحة الإتهام، والمطالبة بالتشدد أمام القضاء بإيقاع أقصى العقوبات بحق مروّجي المخدرات؛ لتحقيق الردع العام، مع تضمين تقرير الفحص لتفاصيل نتيجة العينات من قِبَل إدارة المعمل الجنائي، وشمول القرار الوزاري بإدراج القنابيات في جدول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وقد ترأس الورشة رئيس المكتب الفني المستشار حسام دكة، وأعضاء المكتب الفني، وأعضاء النيابة ممثلي النيابات الجزئية، وبحضور القائم بأعمال إدارة المعمل الجنائي بوزارة العدل أ.إيمان زقوت، وممثل وزارة الصحة د.شيرين أيوب، والمستشار القانوني لإدارة مكافحة المخدرات علاء الوادية.

وأكد المجتمعون على مواصلة محاربة آفة المخدرات أمنياً وقضائياً وتوعوياً، والعمل الجاد مع مؤسسات المجتمع المدني لمعالجة المتعاطين وإعادة دمجهم وتأهيلهم للمجتمع.

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