"الصحة" تحذر من نقص حقن تستخدم لمرضى الفشل الكلوي

غزة- الرأي

أعرب د.عبد الله القيشاوى رئيس قسم الكلى الصناعية بمجمع الشفاء الطبى عن تخوفه من استمرار نقص حقن Erythropoietin فى مستودعات وزارة الصحة بغزة، التى تستخدم لضعف الدم الانيميا نتيجة الفشل الكلوي.

وأكد أن هذا العلاج يستفيد منه جميع مرضي غسيل الكلي والقصور الكلوي، لافتا الى عدم تواجده يؤدي الي ضعف الدم ويؤثر علي وضع القلب وصحة الجسم عامة، وبالتالي يحتاج المريض الى نقل وحدات دم، معتبرا أن هذه الوحدات لها اعراض جانبية.

ودعا د.القيشاوى الجهات المعنية وذوى العلاقة بسرعة توفير هذا العلاج لتأمين صحة وسلامة ٨٥٠ مريض غسيل كلى بالاضافة لـ ٥٠٠ مريض تقريباً لم يصلوا لمرحلة الغسيل.