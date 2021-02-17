بلدية المغراقة وسلطة المياه يناقشان تنظيف وادي غزة

الوسطى- الرأي

استقبل رئيس سلطة المياه وجودة البيئة م. ياسر الشنطي رئيس بلدية المغراقة نضال أبو كميل .



حيث ناقش الاجتماع تنظيف وادي غزة من النفايات الصلبة والسيطرة على مشكلة طرح النفايات الصلبة فيه سواء من قبل مواطنين أو بعض البلديات وذلك كأرضية للبدء في تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير وادي غزة.

وقد اتفق الرئيسان على التعاون فيما بين سلطة المياه وجودة البيئة وبلدية المغراقة لإنهاء هذه الظاهرة بالإضافة الى تنظيف الوادي من النفايات الصلبة المنشرة فيه حاليا.

كما ناقش الاجتماع أيضا ترخيص آبار مياه ومحطات تحلية مياه جديدة لصالح بلدية المغراقة، وذلك في ظل جهود السلطة في حل مشاكل المياه في بلدية المغراقة وتوفير مياه للمواطنين ومساعدة البلديات في حفر الآبار الضرورية لسد حاجات المواطنين في ظل ازمة المياه في قطاع غزة.



يذكر أن بلدية المغراقة تشهد نهضة تطويرية في الخدمات التي تقدمها لمواطنيها خصوصا في قطاع البيئة والمياه.