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ديوان المظالم بمجلس الوزراء يزور شركة بلبل غاز للصناعة والتجارة

17 شباط / فبراير 2021 11:20

ديوان المظالم بمجلس الوزراء يزور شركة بلبل غاز للصناعة والتجارة
ديوان المظالم بمجلس الوزراء يزور شركة بلبل غاز للصناعة والتجارة

غزة- الرأي

زار رئيس ديوان المظالم بمجلس الوزراء أ. محمد جواد الفرا شركة بلبل للصناعة الغاز، ورافقه كلا من مدير التنسيق والمتابعة أ. مصطفى اليازجي ومدير مكتب رئيس الديوان ا.الحسن البطة .
وقام مدير شركة بلبل بمرافقة الوفد واطلعه سير عملية إنتاج فرش الغاز الذي يتم إنتاجه على محليأ وقد قام أيضا رئيس الديوان بالإستماع إلى عمال المصنع واستمع أيضا الى المعيقات التي تواجه الصناعة الوطنية وخاصة شكوى(مصنع بلبل غاز) من قبل الشركة المقلدة لهذا المنتج والمكونات الداخليه للمنتج .
 

ديوان المظالم بمجلس الوزراء يزور شركة بلبل غاز للصناعة والتجارة 150572308_3736944863060540_1293368263478551092_n 150590875_3736944596393900_6898946838293331_n
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