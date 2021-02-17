ديوان المظالم بمجلس الوزراء يزور شركة بلبل غاز للصناعة والتجارة

غزة- الرأي

زار رئيس ديوان المظالم بمجلس الوزراء أ. محمد جواد الفرا شركة بلبل للصناعة الغاز، ورافقه كلا من مدير التنسيق والمتابعة أ. مصطفى اليازجي ومدير مكتب رئيس الديوان ا.الحسن البطة .

وقام مدير شركة بلبل بمرافقة الوفد واطلعه سير عملية إنتاج فرش الغاز الذي يتم إنتاجه على محليأ وقد قام أيضا رئيس الديوان بالإستماع إلى عمال المصنع واستمع أيضا الى المعيقات التي تواجه الصناعة الوطنية وخاصة شكوى(مصنع بلبل غاز) من قبل الشركة المقلدة لهذا المنتج والمكونات الداخليه للمنتج .

