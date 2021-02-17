"العدل" تعزز تعاونها مع المرصد الأورومتوسطي

غزة- الرأي

زار وفد من قسم متابعة الجمعيات بالإدارة العامة للشئون المهنية والوسائل البديلة بوزارة العدل، مكتب المرصد الأورومتوسطي بغزة وذلك للاطلاع على دوره والمهام التي يؤديها ولبحث آليات التنسيق والتعاون المشترك.

وضم الوفد سعاد الشيخ من قسم متابعة الجمعيات، و إسلام أبو السعود من قسم الخبرة حيث كان بالاستقبال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنس الجرجاوي.

وأوضحت الشيخ أن الزيارة تهدف لتعزيز التنسيق والتعاون المشترك وترسيخ العلاقات الثنائية مع المؤسسات الحقوقية من أجل تحقيق سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، مشيرةَ إلى أن الوزارة تقود مسارا جديدا ورؤية واعدة بشأن تطوير الإطار القانوني والمهني الناظم لمهامها والخدمات التي تقدمها بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى تحقيق التكاملية في العمل بما يخدم قطاع العدالة.

من جانبه أوضح الجرجاوي المهام التي قام بها المرصد على نطاق الأراضي الفلسطينية وفي كافة المناطق التي يعمل بها المرصد، مشيراً إلى أن المرصد يتابع أولاً بأول الانتهاكات الإسرائيلية ويقدم مذكرات وتقارير في مجلس حقوق الإنسان وفي مكتب الاتحاد الأوروبي في جنيف مشيراً إلى المرصد يتابع قضايا الهجرة وطالبي اللجوء في أوربا وله باع طويل في هذا المجال.

كما أشار إلى أهم لأنشطة التي يقوم بها على الصعيد المحلي، مرحباً باقتراح إشراف الوزارة بالكامل على عمل المؤسسات والجمعيات الحقوقية العاملة في قطاع غزة.

وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على تعزيز آليات التواصل، ومناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية وفقا لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية ولائحته التنفيذية.