تعليم خان يونس تكرّم الفائزين بجائزتي "الأمانة العامة" و "فرسان المحتوى الرقمي"

خان يونس- الرأي

كرّمت مديرية التربية والتعليم بخان يونس، في مركز التدريب التربوي، المعلمين والإداريين المتميزين على مستوى المديرية، الفائزين بجائزتي "الأمانة العامة لمجلس الوزراء الخاصة بالمعلمين والإداريين للعام 2020"، وفرسان المحتوى الرقمي، والبالغ عددهم 50 من المعلمين والإداريين.



جاء ذلك خلال احتفال "نجوم التعليم 2020" الذي نظمته المديرية، بحضور: أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، وأ. محمود المصري رئيس قسم الإشراف التربوي، وأ. حنان الطبش رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وأ. حمدي البيك رئيس قسم التدريب، وعدد من المشرفين التربويين.



وفي كلمته، هنأ أ. الفرا الفائزين بهاتين الجائزتين، متمنياً لهم مزيداً من التميز والإبداع في تطوير العملية التعليمية، موضحاً أن هذا التميز جاء نتيجة لعمل دؤوب بذلته هذه الثلة لتقديم تعليم نوعي لأبنائنا الطلبة، منوهاً إلى أن مديريتنا تزخر بالطاقات المبدعة والمتميزة.

وشكر أ. الفرا وزارة التربية والتعليم العالي راعية الإبداع والتميز، وواصل شكره للأمانة العامة لمجلس الوزراء التي دعمت وعززت الفائزين، وكذلك المدارس بإدارتها وطواقمها التدريسية، والمديرية بإدارتها وكافة أقسامها لما وفرته من حاضنة للنجاح والتميز.



ومن جانبه عبر د. رمضان عن سعادته الغامرة للمشاركة في تكريم نجوم التعليم 2020، الذين قدموا أفضل ما لديهم ليكونوا نجوماً متألقة لينيروا طريق أبنائنا الطلبة، وحثهم في كلمته على الاستمرار في القمة من خلال بذل المزيد من الجهود.



وفي ختام اللقاء، تم توزيع شهادات التكريم وكتاب "نجوم التعليم 2020" على المتميزين، هذا وتخلل اللقاء فقرات فنية متميزة.