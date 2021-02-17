وزارة التعليم بغزة تصدر كتاب "نجوم التعليم 2020"

غزة- الرأي

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، كتاب نجوم التعليم 2020، ويتضمن الكتاب تسليط الضوء على 420 معلماً متميزاً نفذوا مبادرات تعليمية نوعية وتمكنوا من الفوز في المسابقات التي أطلقتها الوزارة ومنها مسابقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفرسان المحتوى الرقمي.



ويقع الكتاب في 435 صفحة ويضم نبذة عن المعلم والموظف المتميز وأهم أعماله ومنجزاته ومبادراته.



ويُصنف "نجوم التعليم2020" كأحد الإصدارات النوعية التي تنتجها الوزارة خاصة وأنه يُوثق حقبة زمنية مهمة في تاريخ التعليم بغزة، ويبرز تجارب المعلمين الإبداعية وتوجه الوزارة نحو التوسع في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد واستثمار الوسائط الجديدة والاستراتيجيات الحديثة في العلوم التربوية.



وفي مقدمة الكتاب قال وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور زياد ثابت:" نبرز في هذا الإصدار جهود المعلمين المبدعين الذين بذلوا جهوداً عظيمة في الميدان التربوي مستشعرين حجم مسؤولياتهم، حيث طوروا من قدراتهم وأبدعوا في تدريسهم فأناروا لطلبتهم الطريق وأخذوا بأيدي زملائهم ليرتقوا سلم الإبداع والتميز.



وأوضح الدكتور ثابت أن من هؤلاء المعلمين المبدعين من تجاوزت إبداعاته وأعماله حدود الوطن ليرسم صورة رائعة للمعلم الفلسطيني الذي يقهر الصعاب وينضم إلى صفوف المعلمين المتميزين على مستوى العالم ويُشارك بآرائه وأفكاره ومبادراته في الفعاليات العلمية العالمية والمؤتمرات الدولية ويتمكن من رفع علم فلسطين وتسجيل اسمه مع المعلمين المتميزين العالميين.



ووجه الدكتور ثابت الشكر للمعلمين المتميزين على إبداعاتهم ونجاحاتهم مؤكداً أننا نفخر بتسجيل أسمائهم في كتاب نجوم التعليم ليكونوا نموذجاً وقدوة للآخرين من زملائهم المعلمين فيسيروا على خطاهم ويقتفوا أثرهم في حمل الأمانة وآداء الرسالة التعليمية السامية.



يشار إلى أنه جرى توزيع الكتاب على المعلمين المتميزين مع شهادات تقدير في احتفالات تكريمية في مديريات التعليم.