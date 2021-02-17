الصحة: توقعات بوصول لقاح "كورونا" لغزة اليوم

غزة – الرأي:

توقع مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة، مجدي ظهير، وصول دفعة من لقاح "كورونا" إلى قطاع غزة اليوم.

وذكر في تصريحات إذاعية، أنه من التوقع وصول 2000 جرعة لقاح إلي قطاع غزة خلال اليوم مرسلة من رام الله.

وبين أن الـ 2000 جرعة سيتم توزيعها على مرضى الكلى وزراعة الأعضاء، وأنه لا معلومات عن دفعات جديدة قادمة.

فيما أعلنت وزارة الصحة في رام الله، أنها قامت بإعادة إرسال 2000 جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي من مستودعات الوزارة في رام الله إلى المستودعات في قطاع غزة.

وذكرت أنه "تم نقل 2000 جرعة عبر معبر بيتونيا صباح اليوم، وهي متوجهة إلى مستودعات الوزارة في المحافظات الجنوبية".

وشددت على أن هذه الجرعات مخصصة للطواقم الطبية العاملة في غرف العناية المكثفة المخصصة لمرضى (كوفيد- 19)، والطواقم العاملة بأقسام الطوارئ.