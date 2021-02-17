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إعلان آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

17 شباط / فبراير 2021 01:10

غزة – الرأي:

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني، إن السفر غداً الخميس عبر معبر رفح البري سيكون للحافلات من الثالثة حتى الخامسة من كشف (2021/3).

ودعت المسافرين للتواجد غداً الساعة 6 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

وذكرت أن إجراء فحص كورونا للحافلات (من الخامسة حتى الثامنة) من نفس الكشف، ستكون اليوم وفوراً في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً في جميع المحافظات.

ودعت المسافرين لضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

رابط كشف (2021/3): اضغط هنا

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