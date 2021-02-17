الأدلة الجنائية تكشف قضية سطو على محل تجاري بعد مضاهاة البصمات

رفح- الرأي

كشفت الأدلة الجنائية بمحافظة رفح، وبالتعاون مع قسم البصمات ملابسات قضية سطو على أحد المحال التجارية بالمحافظة.

وأوضح الرائد محمود عاشور مدير دائرة الأدلة الجنائية برفح، أن إشارة وردت من العمليات المركزية بوجود واقعة سطو على أحد المحال التجارية في المنطقة الغربية وسرقة مبلغ مالي من داخله.

ولفت عاشور إلى أنه تم تحريك طاقم من الأدلة الجنائية لمكان الواقعة للمعاينة، ورفع البصمات، مبيناً أن الطاقم نجح في رفع بصمات مسرح الجريمة، وأخذ بصمات من عدد من المشتبه بهم لدى المباحث العامة.

وأشار إلى أنه تم مقارنة ومضاهاة البصمات مع أحد المشتبه بهم المدعو" م،هـ" حيث تطابقت بصمته مع البصمات المرفوعة من مسرح الجريمة.

كما تم إعداد تقرير فني بذلك، ورفعه إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة في القضية.