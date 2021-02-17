الدفاع المدني بغزة ينفذ 22 مهمة منذ بداية المنخفض الجوي

غزة- الرأي:

نفذت الطواقم الميدانية التابعة للدفاع المدني في قطاع غزة 22 مهمة منذ دخول المنخفض الجوي مساء أمس الثلاثاء حتى صباح اليوم الأربعاء.

وذكر الدفاع المدني خلال تقرير إحصائي أن من ضمن المهام خمس مهمات تطاير ألواح معدنية من أسطح المنازل، و15 مهمة إزالة يافطات ولوحات إعلانية، وأشجار، وأعمدة كهربائية آيلة للسقوط.

وأوضح التقرير أن طواقم الإطفاء أخمدت حريقين في محافظتي غزة والشمال منذ بداية المنخفض.

وكانت مديرية الدفاع المدني قد أعلنت مساء الإثنين الماضي عن اتخاذ جُملة من التدابير تحسباً للمنخفض الجوي القطبي الذي وصل البلاد مساء أمس الثلاثاء، ويستمر حتى الجمعة المقبل؛ لمتابعة الآثار المتوقعة نتيجة سرعة الرياح والأجواء شديدة البرودة، وهي على تواصل دائم مع كافة الجهات ذات العلاقة.

ودعا الدفاع المدني المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، واتباع توجيهات السلامة لتفادي الأضرار الناجمة عن المنخفض الجوي