اشتية: نبحث مع أوروبا وقطر حل أزمة الكهرباء بغزة جذرياً

فلسطين المحتلة - الرأي

قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية اليوم الأربعاء، إن هناك مساعٍ مع الاتحاد الأوروبي وقطر لمعالجة أزمة الكهرباء في قطاع غزة بشكل جذري، عبر اجتماع سيعقد قريباً لجميع الأطراف لمعالجة الموضوع.

جاء ذلك خلال لقاء "اشتية" بممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين "سفين كون فون بورغسدورف"، في مكتبه بمدينة رام الله.

وبحث الطرفان موضوع الغاز لتشغيل محطة كهرباء غزة، ومساهمة الاتحاد الأوروبي في توصيل الغاز إلى المحطة، والمساهمة القطرية في ذلك، بما يضمن انتظام الكهرباء في القطاع.

وأطلع اشتية "بورغسدورف" على آخر المستجدات فيما يتعلق بالتحضيرات الجارية لعقد الانتخابات العامة، وناقش معه تنسيق المواقف خلال اجتماع مؤتمر المانحين (AHLC) المقرر عقده نهاية الشهر الجاري.

كما بحث رئيس الحكومة مساهمة أوروبا في تسريع الحصول على لقاحات فيروس "كورونا"، من خلال مبادرة "كوفاكس" التابعة لمنظمة الصحة العالمية.