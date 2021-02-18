هواتف الجيل الخامس تعطل نظام الهبوط في الطائرات

حذرت سلطات الطيران المدني في فرنسا من أن الهواتف العاملة بنظام اتصالات الجيل الخامس يمكن أن تعطل عمل أجهزة قياس الارتفاع في الطائرات بسبب استخدامها موجات تردد مشابهة.



ووفق موقع سكاي نيوز أوضحت المديرية العامة للطيران المدني أن استخدام أجهزة الجيل الخامس على متن الطائرات من موجة تردد قريبة وبقوة مشابهة أو أعلى من تلك العائدة إلى مقاييس الارتفاع الراداري من الممكن أن تسبب أخطاء خاصة خلال مرحلة الهبوط.

وأشارت المديرية إلى أنها وضعت أطراً لشروط نشر هوائيات الجيل الخامس على الأرض لضبط مخاطر التشويش على أنظمة الطيران خلال مرحلة الهبوط في المطارات الفرنسية.