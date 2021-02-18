وكالة الرأي الفلسطينية "قط" رئاسة الوزراء ببريطانية يحتفل بمنصبه العاشر وكالة الرأي الفلسطينية بقرة تتدلى في الهواء والشرطة تلاحق المتورطين وكالة الرأي الفلسطينية تطوير تقنية قادرة على "قراءة المشاعر" لوقف الجريمة وكالة الرأي الفلسطينية دراسة تؤكد ضرورة فحوصات العين لمرضى كورونا لعلاج التشوهات المحتملة وكالة الرأي الفلسطينية تعاني من القلق والاكتئاب... قد يعالجك هذا المكمل غذائي؟ وكالة الرأي الفلسطينية هواتف الجيل الخامس تعطل نظام الهبوط في الطائرات وكالة الرأي الفلسطينية مركبة ناسا تواجه "7 دقائق من الرعب" للهبوط على الكوكب الأحمر وكالة الرأي الفلسطينية متى تكون فعالية الكمامات أعلى؟ وكالة الرأي الفلسطينية جرافات الاحتلال تتوغل شرق دير البلح وكالة الرأي الفلسطينية مغادرة 373 مسافرًا ووصول 8 عائدين عبر معبر رفح أمس
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

هواتف الجيل الخامس تعطل نظام الهبوط في الطائرات

18 شباط / فبراير 2021 09:34

هواتف الجيل الخامس تعطل نظام الهبوط في الطائرات
هواتف الجيل الخامس تعطل نظام الهبوط في الطائرات

حذرت سلطات الطيران المدني في فرنسا من أن الهواتف العاملة بنظام اتصالات الجيل الخامس يمكن أن تعطل عمل أجهزة قياس الارتفاع في الطائرات بسبب استخدامها موجات تردد مشابهة.
 

ووفق موقع سكاي نيوز أوضحت المديرية العامة للطيران المدني أن استخدام أجهزة الجيل الخامس على متن الطائرات من موجة تردد قريبة وبقوة مشابهة أو أعلى من تلك العائدة إلى مقاييس الارتفاع الراداري من الممكن أن تسبب أخطاء خاصة خلال مرحلة الهبوط.

وأشارت المديرية إلى أنها وضعت أطراً لشروط نشر هوائيات الجيل الخامس على الأرض لضبط مخاطر التشويش على أنظمة الطيران خلال مرحلة الهبوط في المطارات الفرنسية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الجمعية التعاونية للتوفير تقديم وجبات غذائية للأسر المحجورة في الشمال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟