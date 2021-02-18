مانشستر سيتي يواصل انطلاقته على حساب إيفرتون

واصل مانشستر سيتي انطلاقته الرائعة وانتصاراته المتتالية في الدوري الإنكليزي لكرة القدم بفوز ثمين 3 / 1 على مضيفه إيفرتون مساء الأربعاء في المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة السادسة عشرة من المسابقة.

وحقق مانشستر سيتي الفوز الثاني عشر على التوالي في الدوري الإنكليزي والسابع عشر على التوالي في مختلف البطولات ليواصل الفريق انطلاقته الرائعة في رحلة استعادة لقب الدوري الإنكليزي.

وحافظ مانشستر سيتي على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الرابعة والعشرين على التوالي في مختلف البطولات حيث كانت آخر هزيمة مني بها الفريق عندما سقط أمام مضيفه توتنهام صفر / 2 بالدوري الإنكليزي في 21 تشرين ثان/نوفمبر الماضي.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 56 نقطة في صدارة الدوري الإنكليزي موسعا الفارق إلى عشر نقاط مع جاره مانشستر يونايتدج صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد إيفرتون عند 37 نقطة في المركز السابع بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1 / 1 ؛ حيث بادر مانشستر سيتي بالتسجيل عن طريق فيل فودين في الدقيقة 32 وتعادل ريشارلسون لإيفرتون في الدقيقة 37 .

وفي الشوط الثاني ، أحرز مانشستر سيتي الفوز بهدفين سجلهما الجزائري الدولي رياض محرز وبرناردو سيلفا في الدقيقتين 63 و77 .

وعزز الفوز أيضا من معنويات مانشستر سيتي قبل مباراتيه المهمتين الأسبوع المقبل أمام أرسنال بالدوري الإنكليزي وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في ذهاب الدور الثاني (دور الستة عشر) لدوري الأبطال الأوروبي.