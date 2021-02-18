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أتليتيكو يتعثر مجدداً وينعش أمل منافسيه على اللقب

18 شباط / فبراير 2021 10:16

أتليتيكو يتعثر مجدداً وينعش أمل منافسيه على اللقب
أتليتيكو يتعثر مجدداً وينعش أمل منافسيه على اللقب

أعطى أتليتيكو مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعض الأمل لملاحقيه ريال مدريد وبرشلونة في العودة لسباق لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما اكتفى بالتعادل 1-1 مع مضيفه ليفانتي اليوم الأربعاء.

وتقدم ليفانتي في الدقيقة 17 عكس سير اللعب بعد أن أثمر ضغطه عن انتزاع الكرة بالقرب من خط وسط الملعب، وانطلق خورخي دي فروتوس سريعا قبل أن يمرر إلى إنيس باردي ليضع الكرة في المرمى.

وعادل أتليتيكو النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة من ماركوس يورينتي اصطدمت برأس مدافع ليفانتي روجر بيير وخدعت الحارس ايتور فرنانديز.

ومنحت المباراة المؤجلة من الجولة الأولى الفرصة لأتليتيكو للابتعاد أكثر عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد، غير أن تعادله الثاني في ثلاث مباريات رفع رصيده إلى 55 نقطة.

لكن أتليتيكو ما زال المرشح الأبرز لتحقيق لقبه الأول في الدوري منذ 2014، ويتقدم بست نقاط على ريال مدريد وتتبقى له مباراة إضافية. ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 46 نقطة.

وقال يان أوبلاك حارس أتليتيكو “لا ننظر إلى فارق النقاط، حصلنا على نقطة اليوم ولا نهتم بالفارق، سنواصل فقط التركيز على الفوز بكل مباراة.

“لعبنا جيدا لكن خطأ دفاعيا كلفنا هدفا. لم تتح لهم العديد من الفرص بعد ذلك وأهدرنا عدة فرص حقيقية ولم يحالفنا الحظ لتحقيق الفوز”.

ويحتل ليفانتي المركز 11 لكنه حقق نتائج جيدة أمام الفرق الكبيرة، وانتصر 2-1 خارج ملعبه على ريال مدريد الشهر الماضي.

وكان من المفترض أن يتقدم أتليتيكو في الشوط الثاني عندما سدد انخيل كوريا فوق العارضة عندما سقطت الكرة أمام قدميه داخل منطقة الجزاء.

واقترب يورينتي من التسجيل بتسديدة أخرى بعيدة المدى حادت قليلا عن المرمى بينما أبعد الحارس فرنانديز محاولات من لويس سواريز متصدر قائمة هدافي الدوري ولاعب الوسط ساؤول نيجيز، الذي أُلغي هدف سجله قرب النهاية بداعي التسلل.

لكن فريق المدرب دييجو سيميوني كان محظوظا في النهاية بحصوله على نقطة من المباراة بعد أن احتاج إلى تدخل رائع من أوبلاك من أجل التصدي لفرصة كارلوس كليرك لاعب ليفانتي في الدقائق الأخيرة.

ويلتقي الفريقان مجددا يوم السبت القادم باستاد واندا متروبوليتانو ملعب أتليتيكو.

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