فدائي فلسطين بكرة السلة جاهز لنظيره الكازخستاني بمعنويات عالية

قبل يوم واحد من اللقاء المصيري بين منتخبنا السلوي ونظيره الكازخستاني يوم الجمعة عند الساعة الثالثة بتوقيت فلسطين والرابعة بتوقيت البحرين، ضمن التصفيات التمهيدية لنهائيات اسيا في اندونيسيا في شهر اب.

وظهرت الجاهزية النفسية الكبيرة على افراد الوطني وكذلك الاستعدادية لهذه الموقعة الحاسمة التي لا تقبل القسمة على اثنين، جاهزية ، اعداد وتفاهم والفة كبيرة تسود البعثة عامة والمنتخب خاصة، والجميع ملتزم التزاما حديديا في الاجراءات الوقائية الخاصة بجائحة كورونا، كي نمضي قدما نحو اللقاء دون اصابات او معيقات ، ويكون المنتخب على اتم الجاهزية العليا نفسيا وبدنيا ومهاريا لانجاز المهمة بنجاح.

وقد ادى المنتخب تدريبا صباحيا ركز فيه المدير الفني بول كافتر على الخطة التي وضعها للقاء ، وكذلك التصويبات الثلاثية ، والادوار الدفاعية للمنتخب ، خاصة في ظل وجود لاعبين طوال القامة لدى المنتخب الكازخستاني ولياقتهم البدنية عالية، كما وصل كافتر الى التشكيلة المناسبة للوطني التي ستخوض هذا اللقاء الكبير والحاسم لفلسطين من اجل تحقيق شيء واحد هو الفوز باكثر من 3 نقاط.

في البعثة كل يعرف عمله ويقوم به على احسن وجه وصورة بدءا من رئيس الاتحاد ابراهيم حبش وجهازه الاداري نمر ايوب وعلاء طقاطقة والطبيب المعالج محمود عبد القادر والجهاز التدريبي بول كافتر في ظل غياب مساعده المدرب الاردني معتصم سلامة لاصابته بالفايروس قبل قدومه الى البحرين حيث يقوم بهذا الدور الان ابراهيم حبش رئيس الاتحاد.

واللاعبون يعملون على قدر استطاعتهم من اجل ان يكونوا جاهزين تماما لهذه المباراة من خلال التزامهم اولا بشروط السلامة الصحية ومن ثم التدريبات الجدية لهذا الغرض .

كما يساعد البعثة من فلسطين لجنة خاصة بالاعلام على مستوى الاتحاد والضفة وغزة في سبيل اخراج عمل متكامل للبعثة كان ذلك في تصاميم ومقابلات الفيديو مع ذوي الشأن والمسؤولين والرياضيين وكذلك البث التلفزيوني حتى نخرج في النهاية بعمل يليق بالفدائي قبل واثناء وبعد اللقاء، وهم ميرنا العابد ، علي الرامي، عاهد فراونة ، اشرف عابد والاضافة النوعية الكبيرة المبدع في البحرين المصور يوسف بعلوشة.

وافضل ما في البعثة التالف والارتياح النفسي بين الجميع من رئيس الاتحاد حتى سري الجولاني اصغر اللاعبين واصغر الحاضرين سنا، فالجميع يعمل كخلية نحل ويقوم كل بواجباته ، والجميع متواصل مع لاعب المنتخب حمزة يوسف في محجره لاصابته بالفايروس لرفع همته ومعنوياته حتى يكون من هناك مع الوطني .

وحمزة يوسف بصحة جيدة وبعث برسالة من مكانه لرفع معنويات المنتخب داعيا اياهم بذل الجهد المضاعف من اجل الفوز وتحقيق الفرحة التي ينتظرها كل فلسطيني اينما تواجد، فاللقاء مفصلي وعليه تبنى الامال الكبيرة نحو بلوغ الهدف.

برقيات التواصل مع المنتخب متواصلة من جميع الجهات والمناطق مسؤولين ومدربين ولاعبين ومتابعين وجمهور كلهم يتمنون الفوز والتاهل المباشر للوطني في استحقاقه الاسيوي الذي سيوصله ان شاء الله الى النهائيات في اندونيسيا في شهر اب من العام الجاري.

ومن جانبه فقد طالب ابراهيم حبش رئيس الاتحاد رئيس البعثة اللاعبين على التركيز فقط على لقاء كازخستان ، مؤكدا انهم على قدر كبير من المسؤولية التي حملوها رغم هذه الظروف الصعبة الكورورنية الا ان الفدائي قادر على اثبات وجوده وتحقيق ما يصبو اليه كل فلسطيني اينما تواجد في هذه المعمورة والذين ينتظرون من الوطني انجازا بحجم اعجاز ولاعبونا على قدر ذلك.

واضاف حبش : نحن جميعا كادارة بعثة ولاعبين عملنا على الوصول بالمنتخب لبر الامان والتأهل للنهائيات وكل قام بدوره وعمله في سبيل رفع راية وطنه بقوة .

ولم يقلل حبش من قوة منافس فلسطين كازخستان قائلا: منتخب قوي متفاهم كون المنتخب من فريق واحد في كازخستان ولا نستطيع ان نقلل من مستواه وسنلعب معه بكل قوة لان اللقاء معه سيكون مفصليا ومحوريا لا مجال فيه الا تحقيق نتيجة ايجابية وبفارق نقاط اقلها 4 .

وقدم حبش شكره الكبير للجميع الذين يهاتفونه يوميا ويرسلون له وللبعثة برقيات الدعم والمؤازرة ، مثمنا دور كل واحد في فلسطين في هذا المجال، شاكرا للاعبي الوطني حسن انضباطهم العالي وحسن التزامهم بكل شيء صحيا وتدريبيا ، وان شاء الله نرى الفرحة في عيون لاعبينا وجماهيرنا بعد انتهاء لقاء كازخستان من خلال الفوز المؤزر عليه وبفارق نقطي حتى نقترب من العبور .

تضم كتيبة الفدائي: المدير الفني بول كافتر

اللاعبون : سني سكاكيني قائد الوطني،كيندل، جمال مياله، عمر ديراوي ، احمد يونس، تامر حبش، وسيم مسك، احمد هارون، طارق التميمي، ابراهيم ابو رحال، علي شحاده ، سري الجولاني.

طبعا لن يكون حمزة عبد الله موجودا كونه في الحجر الاجباري لاصابه بالفايروس.