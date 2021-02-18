وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة تُلقي القبض على مختلس "80" ألف دولار أمريكي وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تتابع ميدانياً أضرار المنخفض وفتح الاحتلال عبارات المياه وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تعتمد خطة فتح الشوارع للوصول للأحياء النائية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تعالج تصريف المياه جراء المنخفض الجوي وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة": ارتفاع متوسط إجمالي هطول الامطار الى 313.7 ملم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يغرق مئات الدونمات الزراعية بمياه الأمطار شرق غزة وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق بـ 154قضية وتوقف 65 متهمًا وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة: بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا الأحد القادم وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تعامل مع 245 إشارة وشكوى منذ بدء المنخفض وكالة الرأي الفلسطينية "المواصلات": لجنة تحديد مسارات صهاريج الغاز تنهى عملها وتضع توصياتها
أخبار » الأخبار الحكومية

"الصحة" تبحث تطوير النظم المعلوماتية في مستشفى الاوروبي

18 شباط / فبراير 2021 11:17

غزة- الرأي

بحث الوكيل المساعد لوزارة الصحة المهندس أسامة قاسم،  سبل الارتقاء بالأنظمة المعلوماتية وتطوير الوصول للبيانات التي تساعد صناع القرار في عملهم.

جاء ذلك خلال زيارته لمستشفى غزة الأوروبي والوفد المرافق.

وشملت الزيارة اجتماعاً موسعاً مع مجلس ادارة المستشفىللاطلاع على سير العمل وتقييم وضع الأجهزة والمعدات والالكترونيات المتوفرة بالفترة الحالية للاستخدام.

من جانبه، أثنى د. يوسف العقاد مدير المستشفى على جهود العاملين بتكنولوجيا المعلومات بالوزارة ، مؤكداً على أن انجازاتهم قد حققت فائدة عظيمة للمستشفى ولكل مرافق الوزارة.

وقال د. العقاد :" الأوروبي ما زال على عهده بالتميز في كافة تخصصاته والجميع يشهد أنه كان على قدر التحدي وذلك بعد اختياره ليكون المستشفى المخصص لعلاج مرضى كوفيد 19 ".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الجمعية التعاونية للتوفير تقديم وجبات غذائية للأسر المحجورة في الشمال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟