"الصحة" تبحث تطوير النظم المعلوماتية في مسشتفى الاوروبي

غزة- الرأي

بحث الوكيل المساعد لوزارة الصحة المهندس أسامة قاسم، سبل الارتقاء بالأنظمة المعلوماتية وتطوير الوصول للبيانات التي تساعد صناع القرار في عملهم.

جاء ذلك خلال زيارته لمستشفى غزة الأوروبي والوفد المرافق.

وشملت الزيارة اجتماعاً موسعاً مع مجلس ادارة المستشفىللاطلاع على سير العمل وتقييم وضع الأجهزة والمعدات والالكترونيات المتوفرة بالفترة الحالية للاستخدام.

من جانبه، أثنى د. يوسف العقاد مدير المستشفى على جهود العاملين بتكنولوجيا المعلومات بالوزارة ، مؤكداً على أن انجازاتهم قد حققت فائدة عظيمة للمستشفى ولكل مرافق الوزارة.

وقال د. العقاد :" الأوروبي ما زال على عهده بالتميز في كافة تخصصاته والجميع يشهد أنه كان على قدر التحدي وذلك بعد اختياره ليكون المستشفى المخصص لعلاج مرضى كوفيد 19 ".