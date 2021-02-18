"المواصلات": لجنة تحديد مسارات صهاريج الغاز تنهى عملها وتضع توصياتها

غزة- الرأي

أنهت لجنة تحديد مسارات واوقات صهاريج الغاز أمس الأربعاء، في اجتماعها الختامي توصياتها وذلك في مقر وزارة النقل والمواصلات، وذلك بحضور أعضاء اللجنة وهم أ. طلال القرشلي رئيس اللجنة، الرائد م. محمود دولة عن الدفاع المدني، أ. محمد الحلبي عن الإدارة العامة للبترول، والمقدم ماجد قنوع عن شرطة المرور.



بدوره رحب أ. طلال القرشلي بالحضور مؤكداً على أهمية تحديد مسارات واوقات صهاريج الغاز، مبيناً أن سير هذه الصهاريج تحتاج إلى معايير عالية من الجودة في سبيل توفير الأمن والسلامة للمواطنين وكذلك للعاملين في هذا المجال.



ويذكر أنه بخصوص تحديد مسار وأوقات صهاريج الغاز فقد تم انعقاد اللجنة عدة جلسات للتباحث ومناقشة كافة المسارات المقترحة، بالإضافة إلى الأوقات المناسبة لسير صهاريج الغاز.



وبين القرشلي أن اللجنة وضعت توصياتها وقد ارتكزت على المصلحة العامة للمواطنين والمحافظة على أرواحهم بالإضافة إلى مراعاة مصالح شركات الغاز فيما لا يتعارض مع المحافظة على المواطنين.