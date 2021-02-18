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النيابة العامة تحقق بـ 154قضية وتوقف 65 متهمًا

18 شباط / فبراير 2021 11:46

النيابة العامة تحقق بـ 154قضية وتوقف 65 متهمًا
النيابة العامة تحقق بـ 154قضية وتوقف 65 متهمًا

غزة- الرأي

فتحت النيابة العامة، تحقيقاً في 154  قضية متنوعة على مستوى محافظات غزة، وذلك تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي فى ظل الجائحة التى يمر بها القطاع.

ووفقاً لموجز16 فبراير 2021 ، فقد حققت النيابة أمس الأربعاء، في "1" قضية  تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

كما تم تسجيل 153  قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

ونوهت النيابة، إلى أنه لم يسجل أي قضية  تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي.

وأفادت النيابة العامة، بأنها  اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات إلى جانب توقيف  65 متهماً على مختلف القضايا المذكورة. 

وأكدت على استمرار الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

 

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