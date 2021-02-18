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"الزراعة": ارتفاع متوسط إجمالي هطول الامطار الى 313.7 ملم

18 شباط / فبراير 2021 12:13

"الزراعة": ارتفاع متوسط إجمالي هطول الامطار الى 313.7 ملم

غزة- الرأي

عدت وزارة الزراعة ، كمية الامطار التي هطلت صباح اليوم على غزة، متميزة حيث بلغ متوسط الهطول 313.7 ملم لكافة المحافظات منذ بداية الموسم، وبلغت النسبة المئوية للهطول 83.8% من المعدل لعام لكافة المحافظات.

وكان عدد أيام الهطول 22 يوم ، فيما بلغت كمية المياه التي هطلت على كافة المناطق  93.1 مليون متر مكعب.


وأفادت الإدارة العامة للتربة والري أن أمطاراً غزيرة هطلت على كافة المدن الفلسطينية في شمال غزة حتي محافظة رفح, مشيرا الي أن اكبر كميات سقطت صباح اليوم كانت فى مدينة غزة، حيث بلغت فى منطقة التفاح 74ملم.


ودعت الزراعة المزارعين كافة الى الاستفادة من مياه الأمطار, خاصة التي تتساقط فوق المنازل والبيوت البلاستيكية" في الزراعة وعدم إهدارها، داعيةً المزارعين بإتباع كافة الإرشادات التي تصدرها الوزارة وأخذها في الحسبان لمنع حدوث أي أضرار.

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