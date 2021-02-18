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بلدية غزة تعالج تصريف المياه جراء المنخفض الجوي

18 شباط / فبراير 2021 12:50

بلدية غزة تعالج تصريف المياه جراء المنخفض الجوي
بلدية غزة تعالج تصريف المياه جراء المنخفض الجوي

غزة- الرأي

واصلت طواقم لجنة الطوارئ في بلدية غزة، معالجة المنخفض الجوي وتصريف مياه الأمطار التي تتجمع في بعض المناطق المنخفضة في المدينة.


وأفاد نائب رئيس لجنة الطوارئ م. أحمد أبو عبدو، أنه تم استباق المنخفض الجوي الحالي واتخاذ جملة من التدابير منها: نشر طواقم البلدية في الأماكن المنخفضة لمعالجة أي طارئ وتصريف مياه الأمطار، وكذلك تقليم الأشجار الكبيرة في الشوارع والتي قد تتعرض للكسر بفعل شدة الرياح، والتأكد من فعالية مصارف مياه الأمطار وعدم انسدادها.


وبين أن أبرز المناطق المنخفضة والتي تتجمع بها مياه الأمطار تم نشر فيها طواقم البلدية هي: منطقة النفق، ومحيط بركة عسقولة، وتقاطع شارعي الشعف وصلاح الدين "السنافور"، ومفترق "الشعبية" ومناطق أخرى في المدينة لتصريف مياه الأمطار .


وأضاف أن لجنة الطوارئ تواصلت مع الجهات المختصة  اليوم لمعالجة تأكل جرف الشاطئ مقابل معسكر الشاطئ غرب المدينة، موضحاً أنه تم إجراء تدعيم جزئي للمنطقة والذي تتعرض لتأكل بفعل المنخفض الجوي وإرتفاع أمواج البحر.


وكانت لجنة الطوارئ قد دعت المواطنين في المدينة لضرورة إتباع إرشادات المنخفض الجوي والتعاون مع طواقمها وعدم إلقاء النفايات في سيول مياه الأمطار حتى لاتنجرف وتتسبب بتسديد مصارف مياه الأمطار، والتواصل معها على الرقم المختصر 115 للإبلاغ عن أي شكاوي تتعلق بالمنخفض الجوي.

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