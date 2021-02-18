وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تعالج تصريف المياه جراء المنخفض الجوي وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة": ارتفاع متوسط إجمالي هطول الامطار الى 313.7 ملم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يغرق مئات الدونمات الزراعية بمياه الأمطار شرق غزة وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق بـ 154قضية وتوقف 65 متهمًا وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة: بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا الأحد القادم وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تعامل مع 245 إشارة وشكوى منذ بدء المنخفض وكالة الرأي الفلسطينية "المواصلات": لجنة تحديد مسارات صهاريج الغاز تنهى عملها وتضع توصياتها وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلين في "قلنسوة" بأراضي الـ48 وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة تستلم 2000 جرعة من اللقاح الروسي سبوتنيك وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تنشر أسماء وأماكن عقد امتحان التطبيقي الشامل
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية خان يونس تعتمد خطة فتح الشوارع للوصول للأحياء النائية

18 شباط / فبراير 2021 12:57

بلدية خان يونس تعتمد خطة فتح الشوارع للوصول للأحياء النائية
بلدية خان يونس تعتمد خطة فتح الشوارع للوصول للأحياء النائية

خان يونس- الرأي

اعتمدت لجنة فتح الشوارع في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة خطة فتح الشوارع للعام الجاري والتي تم تجهيزها بالتعاون مع لجان الأحياء وبالتوافق مع المواطنين.

وتأتي في إطار جهود البلدية الرامية لتسهيل وصول خدماتها في الأحياء النائية وضمن الاجراءات المتبعة لعملية تطوير تلك الشوارع وفق الامكانيات المتاحة وحسب الخطة التنموية الاستراتيجية لخان يونس.


وكانت اللجنة المكلفة من قبل المجلس البلدي قد عقدت إجتماعًا موسعًا حضره مدير مكتب رئيس البلدية م. سعد عاشور، ومدير دائرة العلاقات العامة أ. عماد الأغا، ورئيس قسم التخطيط الحضري م. ياسين الأسطل، ورئيس قسم المتابعة م. وحيد زعرب، ورئيس قسم المساحة م. أحمد النجار، والمساح أ. خضر صافي.


وخلال اللقاء أكد م. عاشور حرص بلدية خان يونس على تطبيق أنظمتها وفق القانون بما يحقق المصلحة العامة ويساعد في نفس الوقت من تلبية مطالب المواطنين ولجان الأحياء في ظل الحاجة الملحة لفتح تلك الشوارع تمهيدًا لتطويرها لاحقًا حسب ما يتوفر للبلدية من امكانيات متاحة.


وأوضح عاشور على أن بلدية خان يونس قد قامت في وقت سابق بعمل اجتماعات مكثفة مع لجان الأحياء التي سيتم فتح شوارع بداخلها من أجل التشاور والاطلاع على احتياجات المواطنين ورغباتهم ومطالبهم والتي تم أخذها "تغذية راجعة" من أجل تدعيم خطة العمل والوصول إلى تكامل الأداء والأدوار ما بين لجان الأحياء والبلدية، مشيرًا إلى أنه قد تم اعتماد الخطة حيث من المتوقع فتح (110) شارعًا للعام الجاري.


ومن جانبه أوضح الأغا أن دائرة العلاقات العامة على أتم الاستعداد من أجل تسهيل الوصول إلى المواطنين من خلال القسم المختص بلجان الأحياء ، حيث تمكنت خلال الفترة السابقة من تنظيم وعقد عشرات اللقاءات المجتمعية مع لجان الأحياء سواء في مناطق سكناهم أو مع إدارة البلدية لإعلامهم بأهمية فتح الشوارع من أجل تنفيذ مشاريع التطوير لها لاحقًا، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود وتوحيدها من أجل تغليب المصلحة العامة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الجمعية التعاونية للتوفير تقديم وجبات غذائية للأسر المحجورة في الشمال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟