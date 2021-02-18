بلدية خان يونس تعتمد خطة فتح الشوارع للوصول للأحياء النائية

خان يونس- الرأي

اعتمدت لجنة فتح الشوارع في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة خطة فتح الشوارع للعام الجاري والتي تم تجهيزها بالتعاون مع لجان الأحياء وبالتوافق مع المواطنين.

وتأتي في إطار جهود البلدية الرامية لتسهيل وصول خدماتها في الأحياء النائية وضمن الاجراءات المتبعة لعملية تطوير تلك الشوارع وفق الامكانيات المتاحة وحسب الخطة التنموية الاستراتيجية لخان يونس.



وكانت اللجنة المكلفة من قبل المجلس البلدي قد عقدت إجتماعًا موسعًا حضره مدير مكتب رئيس البلدية م. سعد عاشور، ومدير دائرة العلاقات العامة أ. عماد الأغا، ورئيس قسم التخطيط الحضري م. ياسين الأسطل، ورئيس قسم المتابعة م. وحيد زعرب، ورئيس قسم المساحة م. أحمد النجار، والمساح أ. خضر صافي.



وخلال اللقاء أكد م. عاشور حرص بلدية خان يونس على تطبيق أنظمتها وفق القانون بما يحقق المصلحة العامة ويساعد في نفس الوقت من تلبية مطالب المواطنين ولجان الأحياء في ظل الحاجة الملحة لفتح تلك الشوارع تمهيدًا لتطويرها لاحقًا حسب ما يتوفر للبلدية من امكانيات متاحة.



وأوضح عاشور على أن بلدية خان يونس قد قامت في وقت سابق بعمل اجتماعات مكثفة مع لجان الأحياء التي سيتم فتح شوارع بداخلها من أجل التشاور والاطلاع على احتياجات المواطنين ورغباتهم ومطالبهم والتي تم أخذها "تغذية راجعة" من أجل تدعيم خطة العمل والوصول إلى تكامل الأداء والأدوار ما بين لجان الأحياء والبلدية، مشيرًا إلى أنه قد تم اعتماد الخطة حيث من المتوقع فتح (110) شارعًا للعام الجاري.



ومن جانبه أوضح الأغا أن دائرة العلاقات العامة على أتم الاستعداد من أجل تسهيل الوصول إلى المواطنين من خلال القسم المختص بلجان الأحياء ، حيث تمكنت خلال الفترة السابقة من تنظيم وعقد عشرات اللقاءات المجتمعية مع لجان الأحياء سواء في مناطق سكناهم أو مع إدارة البلدية لإعلامهم بأهمية فتح الشوارع من أجل تنفيذ مشاريع التطوير لها لاحقًا، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود وتوحيدها من أجل تغليب المصلحة العامة.

