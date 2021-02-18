المباحث العامة تُلقي القبض على مختلس "80" ألف دولار أمريكي

غزة- الرأي

ألقت المباحث العامة – قسم مباحث النصيرات بالمحافظة الوسطى القبض على أحد اللصوص بعد اختلاسه مبلغ مالي بقيمة "80" ألف دولار أمريكي من إحدى الشركات.



وقال الرائد محمد داوود رئيس قسم مباحث النصيرات : " إن المواطن (م.ص) تقدم بشكوى مفادها أنه بعد قيامة بعمل جرد لأموال الشركة الخاصة به تبين وجود اختلاس مالي بقيمة "80" ألف دولار أمريكي.



وأكد رئيس قسم مباحث النصيرات أنه وعلى الفور تم تحريك دورية إلى المكان حيث تبين أنه تم الاعتداء على حارس الأمن لدى الشركة ومن خلال التحقيق الأولى بالمكان تم الاشتباه بأحد العاملين في قسم الصيانة .



وأضاف داوود تم استدعاء المدعو (د.ج) وبالتحقيق معه أقر بقيامه بالاعتداء على الحارس واختلاس المبلغ المالي.



ولفت الرائد داوود إلى أنه تم تحويل المشتبه به وملف القضية إلى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الاجراءات القانونية حسب الأصول .