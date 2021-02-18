الصحة: انخفاض ملموس في معدل وفيات حديثي الولادة والرضع

غزة- الرأي

تناول تقرير إنجازات وزارة الصحة منذ العام 2006 وحتى العام المنصرم 2020 أهم المؤشرات الصحية الحيوية التي تعكس الوضع الصحي في قطاع غزة والذي يشير إلى الانخفاض الملموس في معدلي الوفيات الخام، والأطفال الرضع.

وعدّ التقرير، أن المؤشرات الصحية من اهم أدوات مراقبة الواقع الصحي في قطاع غزة، وهي المنطلق الرئيسي لصناع القرار للتخطيط للوضع الصحي.



وأوضح التقرير انخفاض معدل وفيات من (3.3) خلال العام 2006 إلى(2.7) خلال العام الماضي 2020 مما يعكس مدى تطور الخدمات الصحية المقدمة على صعيد رعاية الأطفال حديثي الولادة والتقدم في الحضانات ومستشفيات الولادة.



وأشار التقرير الى انخفاض معدل وفيات الأطفال الرضع من 20.5)) عام 2006 الى (9.8) خلال العام الماضي 2020.