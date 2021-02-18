الشؤون الفنية في النقل والمواصلات تتحدث عن إنجازاتها في العام 2020

غزة- الرأي

وزارة النقل والمواصلات من الوزارات الخدماتية التي تسعى بكل طواقمها وطاقاتها إلى تنظيم قطاع النقل المواصلات وصولاً الى قطاع نقل آمن متطور وصديق للبيئة باستخدام النظم الحديثة بمعايير عالمية.



مع انتهاء العام 2020 بدأت النقل والمواصلات بإعداد تقريرها السنوي لتتحدث فيه عن إنجازات قطاعاتها وإداراتها، ومن هذه الإدارات الإدارة العامة للشؤون الفنية التي تعمل على إصدار كافة الأوامر الفنية والتعليمات الخاصة بترخيص المركبات وتزويد سلطة الترخيص بها سواء كانت مركبات عمومية، أو حافلات، أو مركبات خاصة، أو دراجات نارية، أو معدات هندسية، أو مركبات أمن وإسعاف، ومركبات نقل المواد الخطرة، والمطافئ وكافة أنواع المركبات.



من جهته بين رئيس قطاع الشؤون الفنية والهندسية د. م. محمد الكحلوت أن من أبرز ما تقوم به الإدارة العامة للشؤون الفنية دراسة وإعداد وتجهيز المواصفات الفنية الخاصة بجميع بكافة أنواعها.



وأضاف أن تحديد بيانات تسجيل المركبة لدى دوائر الترخيص وتزويد فاحصي المركبات بالمعلومات الفنية اللازمة لفحص المركبات يعد من أهم ما تقوم به الإدارة، متابعاً أن إصدار وتجديد أذونات استيراد وإدخال المركبات وقطع الغيار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.



وبين أن الإدارة تقوم باعتماد وكلاء ومستوردي المركبات الجديدة وقطع الغيار مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة للإشراف على مطابقة واعتماد المواصفات الفنية الخاصة بالمركبات وقطع الغيار المطلوب استيرادها.



وأردف أنه الإدارة تعمل على الإشراف على متابعة فحص المركبات وقطع الغيار عند إدخالها على المعابر، والإشراف على إدخال وتحويل المركبات العمومية والتجارية من الجانب الآخر إلى الجانب الفلسطيني.



وختم الكحلوت حديثه أنه يتم من خلال الإدارة العامة للشئون الفنية متابعة إدخال المركبات وقطع الغيار إلى قطاع غزة والضفة الغربية.



من جهة أخرى، بين نائب مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية فضل حمودة أن الإدارة تنقسم إلى ثلاث دوائر وهي: دائرة التنسيق والمعابر، ودائرة الاستيراد، ودائرة الأوامر الفنية.



وأوضح أن دائرة التنسيق والمعابر خلال العام 2020 تعمل في جانبين وهما الجانب المصري والجانب الآخر، حيث تم من خلال الجانب المصري فحص قطع غيار مركبات، وقطع غيار دراجات نارية مشكلة، وإطارات جديدة لدراجات نارية، وتشخيص أولي لمركبات من نوع هونداي (H1).



كما أضاف أن دائرة التنسيق والمعابر تعتبر من الدوائر المهمة في الإدارة حيث تتنوع مهامها ما بين تدقيق ومراجعة طلبات تنسيق إدخال قطع غيار، وفحص شاحنات قطع غيار جديدة وزيوت معدنية، وفحص شاحنات قطع غيار مستعملة مستوردة.



وتابع حمودة أنه تم السماح بالدخول لشاحنات زيوت معدنية وشاحنات قطع غيار جديدة، وشاحنات قطع غيار مستخدمة، وشاحنات محركات مستوردة، وشاحنات زجاج مركبات، وشاحنة أجهزة فحص دينموميتر.



وأردف قائلاً أنه خلال العام المنصرم تم تثمين مركبات حكومية ضمن لجنة تثمين المركبات الحكومية، إضافة إلى أنه تم تشخيص باصات 50 راكب المدخلة من معبر بيت حانون.



وأشار حمودة إلى أن دائرة الاستيراد خلال العام 2020 عملت على تسجيل وتدقيق4503 بيانات لمركبات تم إدخالها من مختلف المعابر، ما أنجزت الدائرة معاملات مختلفة ما بين تسجيل وتدقيق بيانات لشاحنات، كما تم تسجيل وتدقيق بيانات معدات هندسية، وتسجيل وتدقيق بيانات مركبات تجارية، وتسجيل بيانات باصات عمومي، وتسجيل تراكتور زراعي، وتسجيل رافعة شوكية.



وأضاف أن دائرة الأوامر الفنية خلال العام 2020 أنجزت معاملاتها المختلفة الخاصة بالمواطنين وكانت ما بين معاملات تغيير مبنى وتغيير مبني وزيارات ميدانية للشركات والورش، حيث بلغ عددها 3858 معاملة.