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بداية غزة تحكم بالسجن ١٠ سنوات مع النفاذ في قضية قتل

18 شباط / فبراير 2021 02:01

بداية غزة تحكم بالسجن ١٠ سنوات مع النفاذ في قضية قتل
بداية غزة تحكم بالسجن ١٠ سنوات مع النفاذ في قضية قتل

غزة- الرأي

قضت محكمة بداية غزة(الدائرة الأولى) اليوم  الخميس، حكمًا بالحبس عشر سنوات على مواطن أدين بتهمة القتل بغير قصد، خلافاً لمواد قانون العقوبات الفلسطيني في قضية قتل المواطن (مبارك جندية ). 


وأدانت هيئة المحكمة المدان ( ح/ س) بالتهمة المسندة إليه في لائحة الاتهام حيث حكمت معاقبته عشر سنوات مع النفاذ تخصم منها مدة توقيفه. 


وكان المتهم المذكور قد قام وبتاريخ الواقعة ٧/١/٢٠٠٤ وبغير قصد بالتسبب فى موت المجنى عليه مبارك جندية بان اطلق النار على فخده الايمن وأدت الإصابة لفقدان حياته .


وتعتبر القضية من قضايا القتل التي حدثت عام (٢٠٠٤) والتي يسعى القضاء بجدية واهتمام لإنهائها وعدم إبقائها في سجلات المحاكم، وضمن سياسة القضاء بإلزام أطراف الخصومة (النيابة العامة والدفاع) بإجمال بيناتهم وعدم إطالة أمد التقاضي سعياً منه لتحقيق مجتمع آمن بعيداً عن الجريمة، وبإطار السعى نحو تحقيق عدالة ناجزة وسريعة فى موازاة ومراعاة وضمانة كفالة حق الدفاع التى نص عليها القانون الاساسى الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية الفلسطينى.

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