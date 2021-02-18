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"المجلس الأعلى للرياضة"يشارك في تخريج دورة مدربي كرة القدم "d"

18 شباط / فبراير 2021 09:19

"المجلس الأعلى"يشارك في تخريج دورة مدربي كرة القدم "d"

غزة- الرأي

شارك المجلس الأعلى للشباب والرياضة ، ممثلا بالمدير العام جابر عياش، في حفل تخريج وختام دورة مدربي كرة القدم "d"، صباح اليوم الخميس، والتي استضافها المجلس الأعلى في مجمع فلسطين الرياضي - قاعات الراحل عزمي نصار التدريبية على مدار أسبوع.

ونظم اتحاد كرة القدم الدورة، بإشراف الاتحاد الٱسيوي للعبة وبإدارة المحاضر عماد هاشم الحاصل مؤخرا على دورة المحترفين "pro"، وقام إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم برفقة جابر عياش بتوزيع الشهادات على المشاركين في الدورة.


يذكر أن اتحاد اللعبة ينظم بشكل مستمر دورات تدريبية معتمدة من الاتحاد الٱسيوي بهدف الوصول إلى مستويات متقدمة في التدريب والارتقاء باللعبة رغم الحصار الذي تعاني منه محافظات غزة، ويقدم المجلس الأعلى دعمه لهذه الدورات ويسخر مرافقه لاستضافتها وتنظيمها.

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