"هنية" يعلن عن تخصيص صالة الشجاعية للملاكمة

غزة- الرأي

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن تخصيص صالة الشهيد هايل عبد الحميد في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، لاستضافة اتحاد الملاكمة وألعاب الدفاع عن النفس.

ويأتي ذلك ضمن الخطة التي وضعها المجلس الأعلى لتخصيص مقرات للاتحادات الرياضية في صالات ومرافق المجلس بمحافظات غزة، وكان هنية استقبل نائب رئيس اتحاد الملاكمة فادي زقزوق وأعضاء الاتحاد، صباح اليوم الأربعاء في مكتبه بمقر المجلس الأعلى بغز.

وجرى مناقشة أنشطة وبرامج الاتحاد بعد انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة على مستوى الوطن، وأكد هنية دعمه لجهود الاتحاد الرامية لتطوير اللعبة وتأهيل حكام ولاعبين ومدربين لتحقيق الإنجازات وتمثيل فلسطين في المحافل العربية والدولية.

كما أشار لجاهزية المجلس الأعلى بالتعاون مع اللجنة الأولمبية في استضافة مدربين لعقد دورات متقدمة وإمكانية تسهيل دخول الأدوات الرياضية اللازمة للعبة إلى محافظات غزة.

وتطرق إلى أن صالة هايل عبد الحميد في حي الشجاعية سيتم ترميمها ضمن مشاريع تطوير البنية التحتية لهذا العام، لتصبح مقراً مناسباً يستضيف أنشطة اتحاد الملاكمة.

وفي نهاية اللقاء قدم اتحاد الملاكمة درعا تقديرياً تكريما لجهود هنية في دعم الرياضة.