وكالة الرأي الفلسطينية إصابات واعتقالات بمواجهات مع الاحتلال في القدس وكالة الرأي الفلسطينية ندوة علمية حول توظيف "السوشيال ميديا" في العلاقات العامة وكالة الرأي الفلسطينية كهرباء غزة: أنجزنا آلاف الإجراءات والمهام خلال المنخفض وكالة الرأي الفلسطينية قرار بفتح صالات الأفراح والرياضة بغزة وفق بروتوكول خاص وكالة الرأي الفلسطينية أسير من خان يونس يُرزق بطفل بواسطة نطفه مهربة وكالة الرأي الفلسطينية وفد أمني وآخر فتحاوي يصلان غزة عبر حاجز "إيرز" وكالة الرأي الفلسطينية "أونروا" تعلن موعد توزيع مساعدات 2021 وآلياتها في غزة وكالة الرأي الفلسطينية 8 وفيات و627 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية بداية غزة تحكم بالسجن ١٠ سنوات مع النفاذ في قضية قتل وكالة الرأي الفلسطينية الشؤون الفنية في النقل والمواصلات تتحدث عن إنجازاتها في العام 2020
أخبار » الأخبار الحكومية

وألعاب الدفاع عن النفس

"هنية" يعلن عن تخصيص صالة الشجاعية للملاكمة

18 شباط / فبراير 2021 09:23

"هنية" يعلن عن تخصيص صالة الشجاعية للملاكمة وألعاب الدفاع عن النفس

غزة- الرأي

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن تخصيص صالة الشهيد هايل عبد الحميد في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، لاستضافة اتحاد الملاكمة وألعاب الدفاع عن النفس.

ويأتي ذلك ضمن الخطة التي وضعها المجلس الأعلى لتخصيص مقرات للاتحادات الرياضية في صالات ومرافق المجلس بمحافظات غزة، وكان هنية استقبل نائب رئيس اتحاد الملاكمة فادي زقزوق وأعضاء الاتحاد، صباح اليوم الأربعاء في مكتبه بمقر المجلس الأعلى بغز.

وجرى مناقشة أنشطة وبرامج الاتحاد بعد انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة على مستوى الوطن، وأكد هنية دعمه لجهود الاتحاد الرامية لتطوير اللعبة وتأهيل حكام ولاعبين ومدربين لتحقيق الإنجازات وتمثيل فلسطين في المحافل العربية والدولية.

كما أشار لجاهزية المجلس الأعلى بالتعاون مع اللجنة الأولمبية في استضافة مدربين لعقد دورات متقدمة وإمكانية تسهيل دخول الأدوات الرياضية اللازمة للعبة إلى محافظات غزة.

وتطرق إلى أن صالة هايل عبد الحميد في حي الشجاعية سيتم ترميمها ضمن مشاريع تطوير البنية التحتية لهذا العام، لتصبح مقراً مناسباً يستضيف أنشطة اتحاد الملاكمة.
وفي نهاية اللقاء قدم اتحاد الملاكمة درعا تقديرياً تكريما لجهود هنية في دعم الرياضة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الجمعية التعاونية للتوفير تقديم وجبات غذائية للأسر المحجورة في الشمال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟