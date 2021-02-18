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للمرة الثانية يفتح عبارات المياه

الاحتلال يغرق أكثر من 100 دونم شرق بيت حانون

18 شباط / فبراير 2021 10:15

الاحتلال يغرق أكثر من 100 دونم شرق بيت حانون
الاحتلال يغرق أكثر من 100 دونم شرق بيت حانون

غزة- الرأي

 أقدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم، للمرة الثانية على التوالي، على فتح عبارات مياه الامطار شرق مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، ما أدى إلى إغراق أكثر من (100) دونم زراعي تابعة للمواطنين .


وقالت مديرية زراعة الشمال، إن الاحتلال تعمد بشكل لافت لفتح عبارات مياه الأمطار وتسبب في اغراق أكثر من ١٠٠ دونم زراعي كتقدير اولي ، موضحةً  أن هناك خسائر كبيرة وأضرار مباشرة وغير مباشرة في أراضي المزارعين التي غرقت بالمياه.


 ويتعمد الاحتلال، كل موسم شتاء، فتح عبارات مياه الأمطار، باتجاه الاراضي الزراعية قرب الحدود الشرقية للقطاع، مما يلحق خسائر فادحة بمزروعات المواطنين.


وناشدت الزراعة المنظمات الدولية والإنسانية حماية المزارعين، ووقف الاعتداء عليهم وعلى أراضيهم.

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