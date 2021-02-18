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"الشباب والثقافة" تكرَّم المراكز الشبابية الفاعلة في الوسطى

18 شباط / فبراير 2021 10:26

الوسطى- الرأي

نظمت الهيئة العامة للشباب والثقافة،  حفلًا لتكريم المراكز الشبابية الفاعلة خلال عام 2020 في المحافظة الوسطى.


 وحضر الحفل رئيس الهيئة أحمد محيسن، ومدير عام الشباب جمال العقيلي، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام عارف بكر، ومدير مكتب الهيئة في المحافظة الوسطى صلاح جبر، ومدير دائرة الاتحادات والمراكز الشبابية علاء الباز، ومدير دائرة العمل التطوعي خالد بحور، ورئيس بلدية النصيرات المهندس إياد مغاري، بالإضافة إلى رؤساء المراكز المحتفى بها.


وأوضح محيسن أن حفل التكريم جاء تقديرًا لجهود المراكز الشبابية التي بذلتها خلال العام الماضي والذي شهد نهضة كبيرة في العمل الشبابي في محافظات قطاع غزة كافة، مشيدًا بجهودها التي بذلها لخدمة شرائح المجتمع الفلسطيني ومساندة الطواقم المختصة في ظل جائحة "كورونا".


وأشار إلى أن الهيئة تسعى لإحداث نقلة نوعية في العمل الشبابي خلال العام الحالي، لافتًا إلى أنها أعدت عدد من المشاريع التي تستهدف الشباب على وجه الخصوص في مجالات المشاريع الصغيرة والإسكان والزواج وتم رفعها لجهات الاختصاص لإقرارها والبدء بتنفيذها.


من جانبه، أكد مغاري أن الأنشطة والفعاليات والمبادرات التي تنفذها المراكز الشبابية تخدم المجتمع وتساعده على النمو والتقدم، مؤكدًا استعداد البلدية للتعاون مع الهيئة للارتقاء بعمل المراكز الشبابية وتعزيز حضورها ومشاركتها في المجتمع.

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