"الصحة" و"الأسرى" تبحثان تعزيز الخدمات المقدمة للأسرى المحررين

غزة- الرأي

بحث وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش ، مع وكيل وزارة الأسرى بهاء المدهون، سبل تعزيز الخدمات المقدمة للأسرى المحررين، واللوائح الناظمة لإجراءات وصول وحصول الاسرى المحررين على الخدمات الصحية .

جاء ذلك، خلال لقاء عقد بين الطرفين، بحضور طاقم من مسئولي الوزارتين،وهدف الاجتماع إلى تطوير الخدمات المقدمة للأسرى المحررين . وجدد د. أبو الريش التأكيد على تكامل الدور الحكومي من خلال الوزارات المعنية ، في اطار تقديم مختلف الخدمات ومنها الخدمات الصحية، لفئة الأسرى والمحررين وذويهم وأهالي الشهداء والجرحى. بدوره، ثمن المدهون حرص وزارة الصحة على تعزيز التواصل والعمل المشترك من أجل خدمة الاسرى المحررين وذويهم على حد سواء . وقال المدهون إن وزارته تسعى بكل السبل إلى تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للفئة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والفحص الشامل للأسرى المحررين حديثاُ، والتسهيلات الطبية الخاصة بذوي الأسير. وأضاف أنه تم التوافق على أن يتم اعتماد آلية مقدمة من وزارة الأسرى يتم ترجمتها في مذكرة تفاهم تشمل كافة الخدمات والتسهيلات التي تصب في مصلحة الأسرى والمحررين وذويهم.