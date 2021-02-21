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مفاجأة.. "غلاكسي نوت 20" بنصف الثمن

21 شباط / فبراير 2021 08:16

مفاجأة.. "غلاكسي نوت 20" بنصف الثمن
مفاجأة..

كشفت شركة سامسونغ عن مفاجأة سارة لمستخدميها وذلك بطرح "غلاكسي نوت 20 5جي" بنصف قيمته

وبحسب موقع "أنلوكد موبيلز"، فقد قامت الشركة بتخفيض سعر هاتفها ليصل إلى 769 دولارا، وهو ما يوازي النصف تقريبا، لكنها أكدت أنه لا يتوافر منه سوى اللون البرونزي فقط.

وكانت الشركة قد طرحت جهاز "غلاكسي نوت 20 5 جي" العام الماضي، بسعر مرتفع بلغ 1330 دولارا في المملكة المتحدة، حسب "يورو نيوز".

وخفضت الشركة نحو 561 دولارا من سعر الجهاز الأصلي في المملكة المتحدة، لكن ليس من الواضح إلى متى سيستمر هذا السعر الذي يعتبر مناسبا ومعقولا للحصول على الجهاز الآن.

ويتميز "غلاكسي نوت 20" بشاشة سوبر أموليد إنفينيتي مقاس 6.7 بوصة بدقة عالية ومعدل تحديث 60 هرتز، وإطارات عريضة، وهذا يعني أن شاشة الهاتف تحتوي على حواف ضيقة دون أي منحنيات عند الحواف.

وتحتوي الشاشة على قارئ بصمات الأصابع، وأطلقت الشركة غلاكسي نوت 20 بثلاثة ألوان، الأسود والبرونزي والأخضر مع خاصية "آي بي 68" لمقاومة الغبار والمياه.

ويحتوي الجهاز على معالج إكسيونس 990" مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 غيغابايت، ومساحة تخزين داخلية 256 غيغا.

وبالنسبة لإمكانات الكاميرا، فهو يحتوي على كاميرا سيلفي 10 ميغابيكسل مع فتحة F2.2 وضبط تلقائي للصورة، وفي الخلف، كاميرا عريضة الزاوية بدقة 12 ميغابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميغابكسل وكاميرا مقربة بدقة 64 ميغابكسل، وسيتمكن الهاتف من تسجيل مقاطع فيديو عالية الدقة.

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