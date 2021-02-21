ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والجو شديد البرودة ليلاً

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة الى بارد والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وشديد البرودة، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً الاثنين، يكون الجو غائما جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو مع بقاء الجو شديد البرودة الى بارد خلال ساعات المساء والليل تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الجنوبية والشرقية تكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، تبقى البلاد تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ومغبراً أحياناً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على فترات فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحياناً، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.