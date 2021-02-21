مايكروسوفت تكشف عن تحديث ويندوز 10 للنصف الأول من 2021

أعلنت شركة مايكروسوفت عن التحديث التالى لنظام التشغيل Windows 10 المسمى الإصدار 21H1، حيث يعتبر هذا أحدث إصدار بعد آخر تحديث وهو 20H2 والذى صدر العام الماضي، وتدعى الشركة أن التحديث الجديد يوفر الأمان والوصول عن بُعد وتحسينات الجودة والتحديثات لعدد قليل من تجارب المستخدم الأساسية.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن التحديث الجديد يتضمن بعض الميزات الجديدة كما يلي:

- يدعم Windows Hello متعدد الكاميرات لتعيين كاميرا خارجية افتراضية عند وجود كاميرات Windows Hello الخارجية والداخلية.

- تحسينات أداء Windows Defender Application Guard بما فى ذلك تحسين أوقات فتح المستندات.

- تعمل خدمة نهج المجموعة (GPSVC) فى Windows Management Instrumentation (WMI) على تحديث تحسين الأداء لدعم سيناريوهات العمل عن بُعد.

ونظرًا لاستهداف إصدار Windows 10 هذا للنصف الأول من عام 2021، ستتلقى جميع إصدارات Windows 10 من الإصدار 21H1حوالى 18 شهرًا من الخدمة، وقال جون كيبل، نائب الرئيس لإدارة البرامج و Windows Servicing و Delivery فى منشور بالمدونة :"بينما يستمر الأشخاص فى الاعتماد على ويندوز أكثر من أى وقت مضى للعمل والتعلم والاستمتاع، فإننا نتفهم أهمية توفير أفضل تجربة تحديث ممكنة لمساعدة الأشخاص والمؤسسات على البقاء محميين ومنتجين، إنها مسؤولية لا نتعامل معها باستخفاف ولماذا لأول مرة سيتم تسليم إصدار تحديث ميزة H1 (النصف الأول من السنة التقويمية) بطريقة محسّنة باستخدام تقنية الخدمة، مع الاستمرار فى إيقاع تحديث الميزات نصف السنوى ".

وقد ذكرت الشركة أيضًا أن العملاء الذين يستخدمون نظام التشغيل Windows 10 أو الإصدار 2004 أو الإصدار 20H2 الذين يختارون التحديث إلى الإصدار الجديد سيكون لديهم تجربة تثبيت سريعة لأن الإصدار سيتم تثبيته مثل التحديث الشهري، ومع ذلك، العملاء الذين يستخدمون إصدارات Windows 10 أقدم من 2004 (تحديث مايو 2020)، سيصلهم التحديث تمامًا مثل أى تحديث سابق لنظام Windows 10.