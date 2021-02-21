ليفربول يواصل الانهيار بهزيمة جديدة من إيفرتون

واصل ليفربول سلسلة نتائجه الكارثية بخسارة جديدة تلقاها من جاره إيفرتون، الذي تفوق في “أنفيلد روود” بهدفين نظيفين، السبت، ضمن الجولة 25 من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتلقى ليفربول هدفا مبكرا في الدقيقة 3 عن طريق المهاجم البرازيلي ريشارليسون، الذي استغل تمريرة رائعة من الكولومبي خاميس رودريغيز وتابعها بتسديدة متقنة في الشباك.

وعلى عكس مجريات اللقاء ومن هجمة مرتدة حصل إيفرتون على ركلة جزاء ترجمها بنجاح الإيرلندي غيلفي سيغوردسون هدفا ثانيا في الدقيقة 83.

وتجرع ليفربول مرارة الهزيمة للمرة الرابعة على التوالي، الأمر الذي يحدث للمرة الأولى في تاريخ النادي، ليبقى فريق المدرب الألماني يورغن كلوب في المركز السادس برصيد 40 نقطة.

وبالمقابل رفع إيفرتون رصيده إلى 40 نقطة، وراء ليفربول بفارق الأهداف في المركز السابع.