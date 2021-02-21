وكالة الرأي الفلسطينية هالاند يواصل التعملق بهدف وأرقام خرافية وكالة الرأي الفلسطينية ليفربول يواصل الانهيار بهزيمة جديدة من إيفرتون وكالة الرأي الفلسطينية حماس: أجواء الحريات يجب أن تشمل كل مناطق الانتخابات وكالة الرأي الفلسطينية ظهور وحش يثير الرعب في سنغافورة وكالة الرأي الفلسطينية فوائد تناول زيت الزيتون يوميا لا تعد ولا تحصى وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تكشف عن تحديث ويندوز 10 للنصف الأول من 2021 وكالة الرأي الفلسطينية طبيبة مصرية تحذر من إضافة الشاي والكاكاو إلى الحليب وكالة الرأي الفلسطينية لمرضى السكري.. خطأ في تحضير العصائر يهدد سلامتهم وكالة الرأي الفلسطينية رصد تفش لنوع شديد العدوى من إنفلونزا الطيور في هولندا وكالة الرأي الفلسطينية إعادة فتح معبر الكرامة وجسر الملك حسين اليوم الأحد
أخبار » الرياضة و الملاعب

ليفربول يواصل الانهيار بهزيمة جديدة من إيفرتون

21 شباط / فبراير 2021 08:53

ليفربول يواصل الانهيار بهزيمة جديدة من إيفرتون
ليفربول يواصل الانهيار بهزيمة جديدة من إيفرتون

واصل ليفربول سلسلة نتائجه الكارثية بخسارة جديدة تلقاها من جاره إيفرتون، الذي تفوق في “أنفيلد روود” بهدفين نظيفين، السبت، ضمن الجولة 25 من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتلقى ليفربول هدفا مبكرا في الدقيقة 3 عن طريق المهاجم البرازيلي ريشارليسون، الذي استغل تمريرة رائعة من الكولومبي خاميس رودريغيز وتابعها بتسديدة متقنة في الشباك.

وعلى عكس مجريات اللقاء ومن هجمة مرتدة حصل إيفرتون على ركلة جزاء ترجمها بنجاح الإيرلندي غيلفي سيغوردسون هدفا ثانيا في الدقيقة 83.

وتجرع ليفربول مرارة الهزيمة للمرة الرابعة على التوالي، الأمر الذي يحدث للمرة الأولى في تاريخ النادي، ليبقى فريق المدرب الألماني يورغن كلوب في المركز السادس برصيد 40 نقطة.

وبالمقابل رفع إيفرتون رصيده إلى 40 نقطة، وراء ليفربول بفارق الأهداف في المركز السابع.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الجمعية التعاونية للتوفير تقديم وجبات غذائية للأسر المحجورة في الشمال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟