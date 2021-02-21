هالاند يواصل التعملق بهدف وأرقام خرافية

واصل الشاب النرويجي إيرلينغ براوت هالاند عروضه الخرافية في الآونة الأخيرة، بقيادة فريقه بوروسيا دورتموند، لسحق شالكه برباعية لا هوادة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “فيلتينس آرينا”، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الألماني.

وتمكن صاحب الـ21 عاما من تسجيل هدفين في مرمى الملكي الألماني الأزرق، منهم هدف هوليودي جاء في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، بعد وابل من التمريرات القصيرة في منتصف الملعب، انتهت بعرضية من الدولي الإنكليزي جادون سانشو، قابلها الإسكندينافي بضربة مقصية بيسراه على طريقة العظماء.

وحصد هدف هالاند المذهل ملايين المشاهدات في وقت قياسي، باعتباره حديث الساعة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، لروعة وجمال الهدف من جانب، ولإصرار اللاعب على تحطيم الأرقام القياسية، بتعزيز سجله التهديفي الخيالي مقارنة بعمره.

وبلغة الأرقام، كانت ثنائية هالاند في مرمى شالكه، الثانية في غضون 3 أيام، بعد نجاحه في هز شباك إشبيلية مرتين، في سهرة منتصف الأسبوع المنقضي، التي انتهت بفوز البوروسيا بثلاثية مقابل اثنين في قلب “سانشيز بيزخوان”، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، مسجلا هدفه الشخصي رقم 71 من مشاركته في 70 مباراة، منذ ظهوره مع الفريق الأول لريد بول سالزبورغ الموسم قبل الماضي.

وبعد ثنائية السبت، رفع سجله إلى 29 هدفا على مستوى البوندسليغا، وذلك منذ قدومه من النمسا في يناير/ كانون الثاني 2020، أكثر من حصيلة أهداف شالكه منذ ذلك الحين (22 هدفا)، غير أنه وصل لهدفه رقم 43 هدفا بقميص أسود الفيستيفاليا، وأيضا من مشاركته في 43 مباراة في مختلف المسابقات.

وتقاسم هالاند عناوين الصحف والمواقع الرياضية العالمية مع كيليان مبابي، بعد توهج الاثنين في دوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي، بانفجار الفرنسي في وجه برشلونة بهاتريك تاريخي في ليلة الثأر من ميسي ورفاقه بنتيجة 4-1. وفي اليوم التالي، جاء الرد النرويجي بثنائية في شباك كبير الأندلس، ما أعاد إلى الأذهان زمن كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي الجميل، وفي نفس الوقت، ضاعف الشائعات حول مستقبلهما الموسم المقبل، بربطهما بريال مدريد وليفربول وباقي القادرين على تحمل رواتبهم.