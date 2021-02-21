ممثل ومثير للشفقة.. ردود أفعال قاسية على أداء صلاح- (تغريدات)

تسابق رواد مواقع التواصل الاجتماعي بما يُعرف بلغتهم في “التحفيل” على محمد صلاح وباقي زملائه في ليفربول، بعد عودتهم إلى المربع صفر، بالسقوط أمام إيفرتون في “آنفيلد روود” بثنائية لم تحدث منذ تسعينات القرن الماضي، كرابع هزيمة على التوالي في حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنكليزي الممتاز.

وكما يخطف الأنظار ويتصدر المشهد بأهدافه في انتصارات أحمر الميرسيسايد، يكون أبو مكة كبش الفداء والضحية التي سقطت وتكاثرت عليها السكاكين، بتركيز الشامتين والمتربصين عليه أكثر من غيره، فيما يخص التعليقات و”الكوميكس” الساخرة، في ردود الأفعال بعد كل هزيمة أو انكسار لليفربول.

من جانبه، اقتبس الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان، مقطع فيديو قصير لمحمد صلاح، وهو يسقط داخل منطقة الجزاء، في محاولة لم تنجح للحصول على ركلة جزاء، وعلق قائلا “أو يا صلاح .. هذا مثير للشفقة”، فيما سخر حساب BenchWarmers”” الموثق على “تويتر” من الدولي المصري، بنشر صورة لدولفين وهو يقفز خارج المياه، ومعها تعليق “كل مرة يحصل فيها محمد صلاح على الكرة”.

وبنفس الكيفية، رفع حساب يحمل اسم ” Stockport_Iniesta47″ على نفس المنصة، بعض صور “فوتو شوب” الساخرة من سقوط صلاح، بتعديل الصورة إلى قفزة في حمام سباحة وسقوط من طائرة، ومرفقة بتعليق “ملخص صلاح أمام إيفرتون 2021″، بينما كتب فنان البورتريه ريتشارد ويزمان “لقطات حية لصلاح في الديربي”، مرفقة بصورة لأبو مكة وهو يقفز من أعلى نقطة في حمام سباحة.

حساب آخر يحمل اسم ” Sid Pillai” ربط بين صور صلاح وهو يحاول الحصول على ركلة جزاء أمام مانشستر سيتي وإيفرتون، وبين تمثيل البوليودي شاروخان، وعلق قائلا “محمد صلاح يوجه شاروخان الداخلي في كل مباراة الآن”، بطريقة مشابهة لتعليق صاحب حساب ” Jøn ryáns™”، هو الآخر استخدم صورة “فوتو شوب” لهداف الريدز، وعلق عليها “صلاح في كل مرة يدخل منطقة الـ18”.

ورغم الهجوم الحاد على صلاح بعد خسارة ليفربول، إلا أنه ما زال يحتفظ بمكانه في صدارة هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز، برصيد 17 هدفا، بفارق 4 أهداف عن أقرب مطارديه برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد، بينما الريدز، فقد أصبحت مهمته في المنافسة على اللقب شبه مستحيلة، بتأخره عن المتصدر مانشستر سيتي بـ16 نقطة كاملة.