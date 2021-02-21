أتليتيكو المتصدر يتعرض لهزيمة مفاجئة بملعبه أمام ليفانتي

استمرت متاعب أتليتيكو مدريد المتصدر في الآونة الأخيرة وتعرض لخسارته الأولى في 12 مباراة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم عندما سقط بنتيجة 2-صفر أمام ضيفه ليفانتي اليوم السبت.

ومنح خوسيه موراليس التقدم للضيوف بعد مرور نصف ساعة بتسديدة أبدلت اتجاهها من داخل منطقة الجزاء لتخدع الحارس يان أوبلاك، ووضع خورخي دي فروتوس الكرة في المرمى الخالي ليضيف الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع عقب تقدم أوبلاك للهجوم في ركلة ركنية.

وبعد هزيمته الأولى في الدوري منذ ديسمبر/ كانون الأول، يملك أتليتيكو 55 نقطة من 23 مباراة وسيكون بوسع ريال مدريد صاحب المركز الثاني تقليص الفارق إلى ثلاث نقاط عندما يزور ريال بلد الوليد في وقت لاحق اليوم السبت.

وبعد أداء سيء في الشوط الأول، قدم أتليتيكو عرضا قويا في الشوط الثاني لكنه لم ينجح في هز شباك دانييل كارديناس حارس ليفانتي الذي أنقذ عشر محاولات على مرماه من بينها تصديه بطريقة رائعة في اللحظات الأخيرة لمحاولة من البديل توماس ليمار.

وسدد لويس سواريز في القائم من ركلة حرة بينما أُلغي هدف سجله انخيل كوريا بسبب مخالفة ضد سواريز.

وأهدر جواو فيلكس فرصتين خطيرتين وكان يجب على سواريز وماركوس يورينتي ورينان لودي إدراك التعادل من 28 محاولة لأتليتيكو على المرمى.

لكن ليفانتي، الذي فرض التعادل 1-1 على فريق المدرب دييجو سيميوني قبل ثلاثة أيام، حقق أول انتصار في تاريخه خارج ملعبه على أتليتيكو في 17 محاولة عندما انطلق دي فروتوس للأمام وسدد في المرمى الخالي من وسط الملعب تقريبا.

ومنذ خسارته أمام ريال مدريد في 12 ديسمبر/ كانون الأول حقق أتليتيكو ثمانية انتصارات متتالية في الدوري.

لكنه حصد خمس نقاط فقط من أربع مباريات في فبراير شباط، ليفتح الباب في سباق اللقب أمام ريال مدريد حامل اللقب وبرشلونة، الذي يستطيع تقليص الفارق إلى ست نقاط مع الصدارة إذا هزم قادش غدا الأحد.

وقال ماريو هيرموسو مدافع أتليتيكو “لسنا سعداء على الإطلاق بالنتيجة.

“أتيحت لنا العديد من الفرص لكننا لم ننجح في التسجيل. وإذا لم تسجل أي أهداف وتستمر في استقبالها فأنت بذلك في مأزق”.

وأضاف “لكني أثق في عودتنا للتسجيل قريبا، نحن الفريق نفسه الذي وصل إلى هذه المرحلة. الأمر ليس سهلا علينا الآن لكنه ماراثون وليس سباق سرعة”.