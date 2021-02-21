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"هنية" يعلن عن تمويل بقيمة (220) ألف شيكل لتطوير المنشآت الرياضية

21 شباط / فبراير 2021 09:15

"هنية" يعلن عن تمويل بقيمة (220) ألف شيكل لتطوير المنشٱت الرياضية

غزة- الرأي

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن توفير تمويل بقيمة (220) ألف شيكل لتطوير الصالات والملاعب في محافظات غزة.

وأوضح هنية أن ترميم وصيانة المرافق الرياضية سواء التي تتبع للمجلس الأعلى أو للأندية والمؤسسات التعليمية يمثل أولوية في عمل المجلس لتهيئة البيئة المناسبة لممارسة النشاط الرياضي، واحتضان المواهب والقدرات لدى الشباب ومنحهم المكان المناسب لاكتساب المهارة والتجربة.


وأشار إلى أن التمويل سيشمل ترميم صالة سعد صايل بمدينة غزة، وصالة هايل عبد الحميد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، وصالة نادي غزة الرياضي بمنطقة السودانية.


وأضاف أنه سيتم افتتاح المشاريع التي تم إنجازها ضمن تمويل تطوير البنية التحتية وهي ملعب نادي الرضوان، وقاعة الأفراح بنادي الزيتون، وملعبي الجامعة الإسلامية وجامعة الإسراء.

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