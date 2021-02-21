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"الزراعة" تستعد لحملة شرح إجراءاتها في استيراد مدخلات إنتاج الدواجن

21 شباط / فبراير 2021 09:30

"الزراعة" تستعد لحملة شرح إجراءاتها في استيراد مدخلات إنتاج الدواجن

غزة- الرأي

 أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية، أنها بصدد الشروع بحملة توعوية وإرشادية لشرح إجراءاتها الجديدة المتعلقة باستيراد مدخلات الإنتاج الخاصة بقطاع صناعة الدواجن، ولا سيما المدخلات ذات العلاقة بالبيض المُخصب والأعلاف، وذلك في إطار سياستها بشأن تحسين جودة مدخلات الانتاج.


وتستهدف الحملة مربي الدواجن والتجار والعاملين في هذا القطاع، وذلك لوضعهم في صورة الإجراءات والآليات الجديدة التي اتخذتها الوزارة بشأن تطوير وتحسين الجودة، المتعلقة بهذا القطاع للحصول على مردود إيجابي بزيادة الجودة وتقليل التكاليف والتخفيف من استخدام الأدوية والحد من النفوق ورفع هامش الربح والحد من الخسائر.


وأكدت الوزارة أن العمل بهذه الإجراءات الجديدة، من شأنه أيضا خفض سعر بيع الدجاج ليتناسب مع الإمكانيات المادية للمستهلك وتقليل التذبذب في الأسعار.


يذكر أن هذه الإجراءات الجديدة، تأتي عملا بالشعار الذي أطلقته الوزارة على العام الحالي 2021 " عام جودة مدخلات الانتاج "، وضمن خطتها الاستراتيجية الخمسية 2121-2026 للنهوض بالقطاع الزراعي.

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