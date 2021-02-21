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نيابة خانيونس وشرطة معن يؤكدان على تعزيز سيادة القانون

21 شباط / فبراير 2021 11:00

نيابة خانيونس وشرطة معن يؤكدان على تعزيز سيادة القانون
نيابة خانيونس وشرطة معن يؤكدان على تعزيز سيادة القانون

خان يونس- الرأي

أكد وكيل  نيابة شرطة معن محمد اسامه طه، ومدير مركز معن المقدم ياسر هويدي، علي تعزيز سيادة القانون واحترام الحريات العامة، والتعاون المشترك على مدار الساعة مع كافة اركان جهات انفاذ  القانون؛ لمكافحة الجريمة والتصدي لها، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن، بهدف استشعار الأمن بتحقيق العدالة ورد المظالم  والحقوق لأصحابها.


وقد حضر الاجتماع نائب  مدير شرطة معن المقدم عيسي الفالوجا ومفتش التحقيق الرائد زهير صافي ومدير المباحث ياسين النجار ومسؤل التراحيل النقيب جبر العديني .


بدوره، أشاد مدير شرطة معن هويدي، بدور النيابة الريادي في إرساء مبادئ العدالة والإنصاف، وسرعة استجابة ادارة الشرطة لتفويضات النيابة، والالتزام بالإجراءات القانونية المتبعة في القضايا الجرمية الواردة للمراكز الشرطية.


وناقش الاجتماع تأسيس شراكة مؤسسية فاعلة، وتطوير وتجويد مهارات جمع الاستدلات والتحقيق بعقد دورات تسهم بتجويد العمل القضائي وتوطيد العلاقة مع المراكز الشرطية ، وهيبة المؤسسة القضائية والشرطية، ومتابعة جودة سير التحقيقات، وبناء الملف الجزائي بأدلة إثبات قوية، والآثار الإيجابية لتفعيل النيابة العامة مناوبات لأعضائها على المراكز الشرطية، والتي أسهمت بإرساء الطمأنينة ودقة وسلامة الإجراءات القانونية.

151567202_3735475993206751_2393692903720613118_n نيابة خانيونس وشرطة معن يؤكدان على تعزيز سيادة القانون
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