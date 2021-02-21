محيسن يستعرض إنجازات هيئة الشباب والثقافة وخطة العام الحالي

غزة – الرأي

استعرض رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة أحمد محيسن، اليوم الأحد، إنجازات الهيئة للعام الماضي ومشاريع العام الحالي.

جاء ذلك خلال برنامج لقاء مع مسؤول والذي تنظمه وزارة الإعلام- المكب الإعلامي الحكومي بشكل أسبوعي في مقرها بمدينة غزة.

وأكد محيسن أن الهيئة العامة للشباب والثقافة تمكنت رغم شح الامكانات خلال العام 2020م من تعزيز مشاركة الشباب المجتمعية عبر مجموعة من البرامج على قاعدة الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، لافتا إلى نجاحها في تجاوز التحديات من خلال جلب التمويل الخارجي لهذه البرامج.

وأشار إلى أن الهيئة قدمت خلال العام 2020م ضمن برامج صندوق دعم الشباب 300 قرض حسن لقرض الزواج بقيمة 600 ألف دولار، وتقديم عدد 610 منحة زواج بإجمالي 2.440.000 دولار بقيمة 4000 دولار للشباب الغير قادرين على الزواج بتمويل كريم من دولة قطر، والعمل على مساعدة 50 شاب من المقبلين على الزواج بتجهيزات عينية بقيمة 50 ألف دولار.

وأوضح أن الهيئة عملت على تمويل مشاريع ريادية صغيرة لعدد 23 مشروع بقيمة 51 ألف دولار، وتسهيل اجراءات 120 مشروع متناهي الصغر بتنفيذ مراكزنا الشبابية، وعقد 127 دورة لفئة الشباب لعدد 10.000 شاب، ودعم تنفيذ عدد 60 مبادرة شبابية بقيمة 20 ألف دولار وذلك لمساعدة وتوعية المواطنين للوقاية من جائحة كورونا.

كما شكر محيسن كافة المراكز الشبابية التي عملت في الميدان خلال العام الماضي لاسيما في مواجهة جائحة كورونا، مثمنا المسئولية العالية التي قدمها الشباب في مساندة الكادر الصحية وأصحاب الاختصاص، وتمكين أهلنا ومجتمعنا من مواجهة هذا الفايروس.

وذكر أن الهيئة على صعيد العمل الثقافي علمت على تجسيد ملامح الانجاز في عدة برامج أساسية وتنفيذ عدد 35 نشاط ثقافي بتفاعل 40.000 مشارك خاصة في فعالية أيام رفح الثقافية، والعمل على منح عدد 155 رقم ايداع لإصدارات ومؤلفات علمية وأدبية وثقافية جديدة، وتنفيذ عدد 38 دراسة تدقيق للعروض المسرحية والفنية، واصدار شهادات الترخيص والتجديد لعدد 28 شهادة ترخيص، ومنح عدد 64 تصريح عدم ممانعة لتنفيذ أنشطة ثقافية.

وأضاف أن الوزارة ستعمل خلال العام الحالي على تشكيل المجلس الاستشاري الشبابي، والمجلس الوطني الثقافية، وبناء استراتيجية الشباب والثقافة، ودعم المبادرات المجتمعية والشبابية والثقافية، وإطلاق جائزة فلسطين التشجيعية للتميز والابداع، وانجاز التحول الالكتروني الرقمي لخدمات الهيئة العامة المقدمة للشباب.

وذكر أن الهيئة ستعمل على إطلاق حاضنة ريادة الأعمال الشبابية، وإطلاق برامج تخصصية مهارية ضمن معهد الاعداد الشبابي، وإطلاق النسخة الثانية من برنامج تمويل المشاريع الريادية الصغيرة، والعمل على فتح التسجيل لقرض الزواج الحسن من خلال صندوق دعم الشباب الفلسطيني لأربع دورات خلال العام.

ودعا محيسن المراكز الشبابية والثقافية في قطاع غزة إلى تقديم برامجها المميزة للهيئة، للحصول على الدعم من البرامج والأنشطة الهادفة لدعم قطاعي الشباب والثقافة والتي تمولها الهيئة والاستفادة من مشاريعها المتعددة.