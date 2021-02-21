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الزراعة تقدّر خسائر فتح عبارّات المياه وأضرار المنخفض بغزة

21 شباط / فبراير 2021 11:30

غزة – الرأي

قدرت وزارة الزراعة في غزة، الأضرار والخسائر الأولية الناتجة عن فتح الاحتلال الإسرائيلي لعبارات مياه الأمطار شرق مدينة غزة وبيت حانون، وكذلك الناجمة عن المنخفض الجوي الأخير تزيد عن مليون ونصف دولار.

وقالت الوزارة في بيان وصل "الرأي" اليوم الأحد، إن مساحة الأراضي الزراعية التي غمرتها مياه الأمطار من جراء فتح العبارات (600) دونم شرق غزة، و(100) دونم شرق بيت حانون.

وأكدت أنها هذه المرة الثانية خلال شهر التي يقوم فيها الاحتلال بفتح العبارات والسدود المائية شرق غزة، مشيرة إلى أن هذه الجريمة تتكرر في كل عام، مما يؤدي إلى غرق وإتلاف محاصيل المزارعين وتكبيدهم المزيد من الخسائر.

وطالبت الوزارة المؤسسات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف هذا المسلسل المتكرر من الانتهاك الإسرائيلي بحق المزارعين وأراضيهم، داعية الجهات الداعمة للقطاع الزراعي إلى مساعدة المزارعين المتضررين من فتح السدود ومن المنخفض الأخير.

وذكرت الوزارة أن طواقهما الميدانية مازالت تقوم بحصر الأضرار والخسائر الناتجة عن المنخفض الجوي، مبينة أن الدفيئات الزراعية كانت الأكثر ضرراً من المنخفض.

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