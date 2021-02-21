كشف جديد .. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الاثنين

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين.

وأوضحت الوزارة اليوم الأحد، أن السفر سيكون للحافلتين الأولى والثانية من الكشف الجديد المرفق أدناه (2021/4).

وذكرت أنه يجب على المسافرين التواجد غداً الساعة 6 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

وطالبت الوزارة المتوقع سفرهم يوم غد إجراء فحص كورونا للحافلات (من الأولى حتى الثالثة) من نفس الكشف، اليوم وفوراً في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً في جميع المحافظات.

وحثت المواطنين ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما طالبت الوزارة ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

رابط الكشف الجديد اضغط هنا: