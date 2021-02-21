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وزارة النقل والمواصلات تطور مرافقها عبر محافظات قطاع غزة

21 شباط / فبراير 2021 12:09

وزارة النقل والمواصلات تطور مرافقها عبر محافظات قطاع غزة
وزارة النقل والمواصلات تطور مرافقها عبر محافظات قطاع غزة

غزة- الرأي

أكدت وزارة النقل والمواصلات، أن قطاع الشؤون الإدارية والمالية يسعى بكل ما يمتلك من إمكانيات متاحة في تطوير مرافق الوزارة المنتشرة عبر المحافظات الخمسة في قطاع غزة.


 وقال م. حسن عكاشة رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية، إن الهدف من تطوير مرافق الوزارة هو تقديم خدمة أفضل للمواطنين وتوفير بيئة عمل مناسبة للموظفين.


وأوضح عكاشة، أن الوزارة تعمل وبشكل مستمر على صيانة صالات دوائر التراخيص، وكان أخر مشاريعها تبليط ساحتي ترخيص غزة وترخيص خانيونس.


وأضاف، أن مشروع تبليط ساحات دوائر التراخيص يأتي لتوفير بيئة مناسبة بحيث يتوفر مكان لفحص المركبات وكذلك اصطفافها داخل الترخيص.


وأفاد أن ساحات دوائر التراخيص تتعرض لكميات كبيرة من مياه الأمطار مما يؤدي إلى تراكمها داخل الساحة وبهذا تعيق حركة المركبات والمواطنين مما يؤثر بالسلب على أداء العمل.


ولفت إلى إن الوزارة أخذت على عاتقها تطوير مرافق الوزارة ضمن معايير الجودة العالية بما يخدم مصلحة المواطن، والتي توفر عليه الجهد والوقت في تنفيذ المعاملة داخل أي دائرة تابعة للوزارة.


بدوره أشار ، م. أحمد بارود مدير المشروع أن المساحة المقرر تبليطها ما يقارب 2000 متر مربع بتكلفه تتجاوز 26 ألف دولار بتمويل من وزارة المالية وتنفيذ شركة معمار للهندسة والمقاولات.


وأضاف بارود أن المشروع يشمل تأسيس بنية تحتية ذات مواصفات عالية لتصريف مياه الأمطار وكذلك أعمال التسوية لطبقات الأساس وأعمال التبليط.


يذكر أن وزارة النقل والمواصلات تعمل ضمن الخطة السنوية الاستراتيجية لتطوير مرافق الوزارة.
 

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